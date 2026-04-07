Sinner, l'incontro a sorpresa a Monte-Carlo e la frase che omaggia un mito dello sport  

Jannik Sinner non poteva chiedere prestazione migliore per il suo ritorno al Masters 1000 di Montecarlo . Semifinalista nel 2024, l'azzurro ha superato al debutto Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0 maturato in appena 64 minuti di gioco riuscendo a staccare il pass per gli ottavi di finale dove attende il vincitore della sfida tra Tomas Machac e Francisco Cerundolo. Il tutto sotto gli occhi del campionissimo Usain Bolt, il primatista dei 100 e 200 metri che ha seguito il debutto di Sinner nel torneo del Principato.

Sinner e l'incontro con Bolt

Come testimoniato dallo stesso Sinner sui suoi profili social, al termine della partita l'altoatesino ha poi incontrato e salutato Bolt con il quale si è intrattenuto in un breve colloquio. "È bello quando atleti di altri sport vengono a vedere noi tennisti - ha detto Sinner -. Bolt però è una leggenda, io ho appena cominciato il mio percorso. Sapevo da prima che avrebbe assistito al match. In campo mi sono concentrato, poi è stato bello condividere quel momento".