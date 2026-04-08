Delirio Medvedev, impazzisce e spacca tutto in campo a Montecarlo. Il pubblico prima lo fischia, poi...

Se qualcuno avesse previsto una vittoria di Berrettini contro Medvedev per 6-0, 6-0 in 50 minuti scarsi sarebbe probabilmente stato incarcerato all'istante. Roba che Baba Vanga scansati... E invece quello che è accaduto a Montecarlo è un qualcosa di talmente surreale da avere bisogno di un pizzicotto sulla guancia per scindere la realtà dal sogno. Che il russo odiasse giocare sulla terra è cosa nota, che lo volesse certificare giocando così male sul Court Rainier III, questo no, è troppo pure per una testa calda come lui.

Medvedev perde la testa e il pubblico gli grida "Olè"

L'azzurro gioca un tennis lineare, senza colpi straordinari. Non ne ha bisogno perché dall'altra parte il russo sbaglia letteralmente tutto. Non una giornata storta ma un vero e proprio incubo. Medvedev dopo il primo game si è pian piano spento e ha cominciato a giocare la gara più brutta della sua carriera. Per distacco. Il doppio bagel rifilato dall'azzurro è un'umiliazione in piena regola, arrivato per l'incapacità totale del 30enne di reagire. Ed è in queste condizioni che, sotto 6-0, 2-0, Daniil si è lasciato andare ad uno show che non metteva in campo da un bel po' di tempo, tirando fuori tutto il suo peggio. A farne le spese è stata la povera racchetta, completamente distrutta dopo che per sei volte l'ha scagliata a terra. Sugli spalti le emozioni sono altalenanti: prima il pubblico è rimasto ammutolito, poi ha fatto partire qualche fischio di disapprovazione e infine via all'ironia con una sequenza di "Olè" ad accompagnare lo sfogo senza limiti del povero russo furioso.