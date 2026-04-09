Berrettini e la battuta che fa impazzire Montecarlo: "Servo come mio padre". Il tutto davanti al papà...

Dopo il 6-0 6-0 rifilato a Daniil Medvedev in appena 50 minuti di gioco, Matteo Berrettini è tornato in campo per la sfida di ottavi di finale contro Joao Fonseca al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano, che fino ad oggi non aveva perso nemmeno un set visto che all'esordio aveva beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut sul 4-0 in suo favore, stavolta si è dovuto arrendere al giovane brasiliano che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e 15 minuti a causa di una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative.