Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si è fermato a 37 il conto dei set consecutivi vinti da Jannik Sinner nei tornei Masters 1000 , ma l'azzurro è comunque riuscito a staccare il pass per i quarti di finale di Montecarlo per la quarta volta in carriera. Agli ottavi è arrivato per il numero due del mondo il successo in tre set su Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 dopo 2 ore di gioco al termine di una partita complicata da qualche problema fisico che lo ha costretto a chiedere anche l'intervento del medico nel corso del terzo set. La sua corsa nel torneo del Principato proseguirà ora con il canadese Felix Auger Aliassime , che ha passato il turno dopo il ritiro di Casper Ruud per un problema al polpaccio.

Sinner-Auger Aliassime, quando si gioca

La partita tra Sinner e Auger Aliassime, valida per i quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in​​​​​​​ scen​​​​​​​a venerdì 10 aprile come secon​​​​​​​do match in programma sul Court Ranieri III a seguire della sfida tra Joao Fonseca e Alexander Zverev, al via dalle ore 11:00.

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Sinner e Auger Aliassime, con l'azzurro che ha vinto le ultime quattro sfide dopo aver perso le prime due: l'ultima risale alla fase Round Robin delle Atp Finals 2025, dove Jannik si impose con lo score di 7-5 6-1.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370