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Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la corsa di Jannik nel torneo del Principato: successo in tre set per battere agli ottavi il ceco Tomas Machac
2 min
Tagsjannik sinnerMasters 1000 Monte Carlo

Si è fermato a 37 il conto dei set consecutivi vinti da Jannik Sinner nei tornei Masters 1000, ma l'azzurro è comunque riuscito a staccare il pass per i quarti di finale di Montecarlo per la quarta volta in carriera. Agli ottavi è arrivato per il numero due del mondo il successo in tre set su Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 dopo 2 ore di gioco al termine di una partita complicata da qualche problema fisico che lo ha costretto a chiedere anche l'intervento del medico nel corso del terzo set. La sua corsa nel torneo del Principato proseguirà ora con il canadese Felix Auger Aliassime, che ha passato il turno dopo il ritiro di Casper Ruud per un problema al polpaccio.

Sinner-Auger Aliassime, quando si gioca

La partita tra Sinner e Auger Aliassime, valida per i quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in​​​​​​​ scen​​​​​​​a venerdì 10 aprile come secon​​​​​​​do match in programma sul Court Ranieri III a seguire della sfida tra Joao Fonseca e Alexander Zverev, al via dalle ore 11:00.

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Sinner e Auger Aliassime, con l'azzurro che ha vinto le ultime quattro sfide dopo aver perso le prime due: l'ultima risale alla fase Round Robin delle Atp Finals 2025, dove Jannik si impose con lo score di 7-5 6-1.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520 

SECONDO TURNO – € 45.520 

TERZO TURNO – € 84.980 

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

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