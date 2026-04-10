Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE 

Dopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di un altro scontro generazionale perché il brasiliano, numero 40 al mondo, ha solo 19 anni, ma ha già dimostrato di essere un astro nascente del circuito. Il tedesco, dall'altra parte, è un giocatore solido essendo la testa di serie numero 3 del torneo in scena al Principato. E parte favorito a palla ferma. Segui la partita in diretta.