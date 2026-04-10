Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE
Dopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di un altro scontro generazionale perché il brasiliano, numero 40 al mondo, ha solo 19 anni, ma ha già dimostrato di essere un astro nascente del circuito. Il tedesco, dall'altra parte, è un giocatore solido essendo la testa di serie numero 3 del torneo in scena al Principato. E parte favorito a palla ferma. Segui la partita in diretta.
10:15
I precedenti
Non esiste uno report storico tra Fonseca e Zverev: questo sarà il loro primo incrocio nel circuito
10:06
Il tabellone di Montecarlo
Siamo nella parte bassa del tabellone: chi passa in semifinale incontra il vincente di Sinner-Auger Aliassime per un posto in finale
10:02
Il campo
Il match andrà in scena sul Campo Rainier III, quello principale. Si tratta del primo incontro della giornata
10:00
Fonseca-Zverev in tv
La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport dalle ore 11
Principato di Monaco