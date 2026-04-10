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venerdì 10 aprile 2026
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Non iniziato4/10/2026, ore 9:00:
Joao Fonseca Ranking: 40
0
0
Alexander Zverev Ranking: 3

Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE 

Il baby brasiliano si misura con il tedesco per un posto in semifinale: segui tutti gli aggiornamenti
2 min
TagsFonsecaZverev
Aggiorna

Dopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di un altro scontro generazionale perché il brasiliano, numero 40 al mondo, ha solo 19 anni, ma ha già dimostrato di essere un astro nascente del circuito. Il tedesco, dall'altra parte, è un giocatore solido essendo la testa di serie numero 3 del torneo in scena al Principato. E parte favorito a palla ferma. Segui la partita in diretta. 

10:15

I precedenti

Non esiste uno report storico tra Fonseca e Zverev: questo sarà il loro primo incrocio nel circuito  

10:06

Il tabellone di Montecarlo

Siamo nella parte bassa del tabellone: chi passa in semifinale incontra il vincente di Sinner-Auger Aliassime per un posto in finale 

10:02

Il campo 

Il match andrà in scena sul Campo Rainier III, quello principale. Si tratta del primo incontro della giornata  

10:00

Fonseca-Zverev in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport dalle ore 11 

Principato di Monaco 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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Fonseca-Zverev

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