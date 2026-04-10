Alcaraz-Bublik, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Come il suo principale rivale per la corsa al numero uno del mondo, Jannik Sinner , che ha visto fermarsi a 37 il conto dei set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000 dopo il successo ottenuto al terzo parziale contro Tomas Machac , anche Carlos Alcaraz agli ottavi di finale di Montecarlo ha avuto bisogno di tre set per spuntarla. Lo spagnolo, dopo il successo agevole dell'esordio su Sebastian Baez , si è infatti imposto con lo score di 6-1 4-6 6-3 su Tomas Martin Etcheverry dopo 2 ore e 24 minuti di gioco per staccare il pass per i quarti di finale, dove ad attenderlo c'è la testa di serie numero 8 del tabellone, Alexander Bublik , che ha invece eliminato Jiri Lehecka . "Ho capito quanto sia importante mantenere la mente positiva - le parole di Alcaraz nel post partita con Etcheverry -. Anche quando le cose non vanno bene, più rie sci a pensare in modo positivo, più velocemente puoi ribaltare la situazione. È qualcosa su cui ho lavorato, perché da giovane reagivo in modo diverso: urlavo, a volte lanciavo la racchetta e mi riempivo di pensieri negativi, che potevano durare anche uno o due game".

Alcaraz-Bublik, quando si gioca

La partita tra Alcaraz e Bublik, valida per i quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in scena venerdì 10 aprile come terzo match in programma sul Court Ranieri III a seguire della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. È probabile dunque che lo spagnolo scenda in campo intorno alle 14:30. Con un Bublik ritrovato dopo un avvio di stagione complicato, si prospetta un match ricco di spettacolo. In carriera Alcaraz ha perso solamente due partite quando si è spinto fino ai quarti di finale di un torneo sulla terra rossa, mentre per il kazako si tratta appena del suo secondo quarto di finale in un Masters 1000 sul rosso dopo la sconfitta rimediata contro Casper Ruud a Madrid nel 2021. Inoltre, in questo 2026 lo spagnolo ha sempre raggiunto almeno la semifinale nei tornei disputati.

Alcaraz-Bublik, i precedenti e la corsa al numero uno

Quello che andrà in scena sulla terra rossa di Montecarlo sarà il primo incrocio in carriera tra Alcaraz e Bublik. Per lo spagnolo sarà un altro esame di maturità da superare in questo torneo dove è chiamato a difendere la prima posizione del ranking mondiale. Se Sinner dovesse centrare la semifinale, battendo Auger-Aliassime, e Alcaraz dovesse perdere la partita con il kazako, Jannik opererebbe il sorpasso già oggi. Senza guardare l'andamento di Sinner, Alcaraz dovrebbe infatti riconfermarsi campione nel Principato per difendere il numero uno. Attualmente lo spagnolo è in testa a 12.790 punti, con Sinner che insegue a 12.600.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370