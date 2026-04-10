Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!"
La sfida tra Joao Fonseca e Alexander Zverev apre il programma di giornata dei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. In palio c'è un posto in semifinale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Il tedesco è reduce dalla vittoria in due set su Zizou Bergs dopo essere andato ad un passo dall'eliminazione contro Cristian Garin, mentre il brasiliano negli ottavi di finale ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. A decidere un primo set equilibrato è stato il break messo a segno dal numero 3 del mondo nell'undicesimo game, ma a rubare la scena è stato un gesto di Fonseca che Paolo Bertolucci, al commento della partita su Sky Sport, non ha per niente gradito.
Bertolucci bacchetta Fonseca in telecronaca
Su un rovescio sbagliato da Zverev in uscita dal servizio, Fonseca ha urlato "Vamos" dopo aver conquistato il punto del 15-15. Una reazione che non è piaciuta all'ex campione azzurro, il quale in telecronaca lo ha bacchettato: "Questo lo deve imparare, non va bene…". Un gesto sicuramente figlio dell'inesperienza da parte del giovane tennista brasiliano che in futuro dovrà sicuramente imparare a limitare anche questo tipo di errori in campo.