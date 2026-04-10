Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!"

La sfida tra Joao Fonseca e Alexander Zverev apre il programma di giornata dei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. In palio c'è un posto in semifinale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Il tedesco è reduce dalla vittoria in due set su Zizou Bergs dopo essere andato ad un passo dall'eliminazione contro Cristian Garin, mentre il brasiliano negli ottavi di finale ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. A decidere un primo set equilibrato è stato il break messo a segno dal numero 3 del mondo nell'undicesimo game, ma a rubare la scena è stato un gesto di Fonseca che Paolo Bertolucci, al commento della partita su Sky Sport, non ha per niente gradito.