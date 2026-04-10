Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner continua la sua corsa al Rolex Monte-Carlo Masters . Dopo la vittoria ottenuta al terzo set contro Tomas Machac agli ottavi, l'azzurro è tornato a concedere le briciole al proprio avversario che in questo caso portava il nome di Felix Auger-Aliassime , uscito sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4. Per Jannik è così arrivata la quinta vittoria di fila contro il canadese oltre al quindicesimo successo consecutivo in stagione, il ventesimo tenendo conto solamente dei tornei Masters 1000. L'avventura di Sinner nel Principato proseguirà con la testa di serie numero 3 del tabellone, Alexander Zverev , che ha avuto bisogno di tre set per superare Joao Fonseca . Sarà il terzo confronto dell'anno tra il tedesco e il numero due del mondo, che sarebbe però certo di tornare in vetta al ranking Atp in caso di vittoria del titolo (senza dover considerare il cammino di Carlos Alcaraz).

Sinner-Zverev, quando si gioca

La partita tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in scena sabato 11 aprile sul Court Ranieri III a partire dalle ore 13:30. Il prossimo ostacolo sarà dunque il numero 3 del mondo, che ha superato al terzo set Joao Fonseca riuscendo ad imporsi con il punteggio di 7-5 6-7(3) 6-3 dopo 2 ore e 42 minuti di battaglia. Se Sinner andrà a caccia della sua ventunesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, per Zverev si tratta della quarta semifinale di fila in questi tornei dove ha visto arrestarsi la propria corsa sempre al penultimo atto per mano dell'azzurro: oltre a Indian Wells e Miami di quest'anno anche a Parigi nel 2025.

I precedenti tra Sinner-Zverev e la corsa al numero uno con Alcaraz

Per il terzo Masters 1000 di fila, Sinner trova ancora una volta in semifinale Alexander Zverev, che quest'anno ha già battuto sia a Indian Wells con il punteggio di 6-2 6-4 che a Miami per 6-3 7-6(4). In totale l'azzurro è avanti 8-4 nel conto dei confronti diretti ed è reduce da sette vittorie consecutive contro il tedesco. L'ultimo successo di Zverev risale infatti agli ottavi di finale degli US Open 2023. Quella che andrà in scena a Montecarlo sarà però appena la terza sfida sulla terra rossa, dove i precedenti dicono una vittoria per parte: 6-3 6-3 4-6 6-3 in favore di Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2020 e 5-7 6-3 7-6(5) per Zverev ai quarti di finale di Montecarlo 2022. Dopo aver centrato la semifinale, Jannik attende il risultato di Alcaraz che se dovesse perdere con Bublik nei quarti cederebbe la prima posizione della classifica mondiale.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370