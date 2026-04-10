Lo smash incredibile di Sinner infiamma il pubblico: la pallina si incastra tra le barriere!

Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo , Jannik Sinner sfida il canadese Auger-Aliassime , numero 6 del mondo. Il campione italiano, si guadagna l'accesso alle semifinali giocando in modo impeccabile . Il numero 2 del ranking ATP aveva vinto agevolmente il primo set contro l'avversario canadese per 6-3, dimostrando di essere in gran forma . Poi, nell'inizio del secondo set, si è acceso ancora di più ed ha infiammato il pubblico .

Sinner e lo smash che lascia tutti a bocca aperta

Dopo la vittoria nel primo set in cui era apparso totalmente in controllo della partita, Sinner ha stupito il pubblico del Court Rainier III con uno smash incredibile. Terzo game del secondo set, risultato di 1-1 e Auger-Aliassime al servizio. Il numero due del mondo risponde bene alla battuta e costringe l'avversario a rincorrere la pallina da un lato all'altro del campo, fino a portarlo a regalargli una palla altissima, un invito enorme per uno smash. E su quella palla arriva proprio un colpo potente che, dopo essere rimbalzato sulla terra rossa, è andato ad incastrarsi tra le barriere protettive, sotto il vetro dove si trovano gli spettatori in prima fila. Lo smash ha avuto una potenza tale che la pallina è stata rimossa dallo spazio tra le barriere con forza, dopo essersi incastrata in modo quasi perfetto.