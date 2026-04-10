Sinner aspetta Zverev: "Sarà tosta ma non vedo l'ora". E su Russell...

Jannik Sinner ha conquistato la ventesima vittoria di fila nei Masters 1000 con il successo conquistato su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Montecarlo . Un'altra prova positiva per l'azzurro che si è imposto con lo score di 6-3 6-4 per staccare il pass per la semifinale dove troverà dall'altra parte della rete ancora una volta Alexander Zverev . "In futuro la palla corta sarà un colpo che cercheremo di migliorare perché si apriranno tante giocate - ha detto Jannik in conferenza su una delle chiavi del match -. Ma ancora non è un colpo naturale, un colpo che devo ancora'pensare. Ma sicuramente quest'anno lo gioco meglio dell'anno scorso, quindi è qualcosa che è già migliorato".

Sinner su Zverev e Russell

Sull'ennesima sfida con Zverev, già battuto a Indian Wells e Miami, l'azzurro ha aggiunto: "Mi aspetto una versione aggressiva, una versione che servirà molto bene. Sarà tosto da battere. Ma la cosa più importante in questo torneo è essere attento su quel che devo fare io. Abbiamo ricevuto tantissimi feedback su questa superficie, ci sono tante cose che possiamo migliorare dopo questo torneo per poi essere pronti per Roma e Parigi: questa è la ragione per cui abbiamo deciso di giocare qui. Semifinale in un torneo importante. Cercherò di dormire di nuovo bene, poi domani sarà durissima. Ma non vedo l'ora di scendere in campo, sarà una bellissima atmosfera e cercherò di dare il mio meglio". Poi, su George Russell, il pilota di Formula 1 che ha assisito al quarto di finale direttamente dal box, Sinner ha concluso: "Siamo buoni amici ormai da un bel po' di tempo. Mi ha fatto piacere che sia venuto da me nel box. Quando sono andato al Gran Premio lui mi aveva invitato nel suo box. Siamo buoni amici, cerchiamo di supportarci. E poi parlare di certe situazioni con altri sportivi di alto livello è un bel riferimento".