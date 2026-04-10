Alcaraz-Vacherot, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot la seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo . Per lo spagnolo, detentore del titolo, è arrivata nei quarti di finale l'agevole vittoria su Alexander Bublik con lo score di 6-3 6-1, mentre continua il sogno del beniamino di casa che ha superato anche la testa di serie numero 5 del tabellone Alexander De Minaur grazie ad un'altra grande prestazione e all'ennesimo successo al terzo set che lo ha visto imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Sarà la prima sfida tra i due giocatori.

Alcaraz-Vacherot, quando si gioca

La partita tra Alcaraz e Vacherot, valida per la semifinale del Rolex Monte-Carlo Masters, andrà in scena sabato 11 aprile sul Court Ranieri III non prima delle ore 15:30. Per il monegasco, che da lunedì sarà certo di entrare in Top 20, sarà la prima semifinale nel torneo di casa, mentre il miglior risultato di Alcaraz è la vittoria del titolo conquistata lo scorso anno.

Alcaraz-Vacherot, i precedenti e la corsa al numero uno

Quello che andrà in scena sulla terra rossa di Montecarlo sarà il primo incrocio in carriera tra Alcaraz e Vacherot. Lo spagnolo ha fatto un altro passo importante verso la difesa della prima posizione del ranking mondiale, ma sa che non è più padrone del proprio del destino: se Sinner dovesse centrare la finale, battendo Zverev, e Alcaraz dovesse perdere la partita con il monegasco, Jannik opererebbe il sorpasso. Senza guardare l'andamento di Sinner, Alcaraz dovrebbe infatti riconfermarsi campione nel Principato per difendere il numero uno. Attualmente lo spagnolo è in testa a 12.790 punti, con Sinner che insegue a 12.600.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370