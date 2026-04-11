Alcaraz prima schianta Bublik poi scherza su Sinner: “Sulle palle corte…”

A Montecarlo si accende la corsa al numero uno del mondo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Entrambi hanno ammesso che non è una priorità, ma un’eventuale finale metterebbe in palio, oltre al titolo, anche la vetta del ranking ATP. Una sola vittoria li separa dalla loro prima sfida stagionale, quell’ultimo passo già sfuggito negli scorsi mesi: all’azzurro a Melbourne e allo spagnolo a Indian Wells. Intanto, i loro percorsi monegaschi continuano ad assomigliarsi. Dopo il set lasciato per strada negli ottavi, tutti e due sono tornati a esprimersi al massimo livello. In particolare Carlos, che ha travolto Alexander Bublik con un perentorio 6-3 6-0 in appena 63 minuti, risparmiando energie preziose in vista delle fasi finali. Per lui si tratta dell’ottava vittoria consecutiva nel Principato, dove prosegue la difesa del titolo, e della sedicesima su terra battuta. Un successo che gli consente inoltre di toccare quota 300 vittorie a livello ATP.

Alcaraz domina Bublik

L’avvio è stato tipico di Alcaraz: partenza sul 2-0 con quattro occasioni per il doppio break, prima di un passaggio a vuoto che lo ha portato a inseguire sul 2-3. Da quel momento, però, non c’è più stata partita: dieci giochi consecutivi e dominio totale. Alla vigilia del match, il primo tra i due in carriera, lo spagnolo aveva parlato di una sfida “divertente”. Non lo è stato per Bublik, che ha progressivamente alzato bandiera bianca, consapevole di non avere chance. «Erano le peggiori condizioni per me», ha commentato a fine match il kazako, riferendosi alla lentezza del campo. Carlos, quasi scusandosi per il bagel, ha risposto con un sorriso, dicendosi pronto a una rivincita su erba. Intanto, in semifinale affronterà il padrone di casa Valentin Vacherot (ore 15.30, diretta Sky Sport), che dopo Musetti ha battuto un altro top 10: l’australiano de Minaur per 6-4 3-6 6-4. Non ci sono precedenti tra i due.

Alcaraz, le parole su SInner

Vincere il torneo o fare un turno in più di Alcaraz: queste le due possibilità di diventare numero uno per Sinner. A cui il murciano ha ammesso che “ruberebbe” un paio di aspetti del gioco: «Le transizioni dalla difesa all’attacco e la sua aggressività. E poi il servizio, migliorato tantissimo negli ultimi mesi». Non è infine mancato un elogio ai progressi dell’azzurro sulle palle corte. «Le sta facendo piuttosto bene e diventeranno un’arma molto importante. Non so se abbia guardato alcuni miei video», ha scherzato.