Foro Italico in tutto il suo splendore per gli Internazionali di tennis. Nepi: "Visione e concretezza"

Un progetto che diventa realtà, un’idea che si trasforma in esperienza. Il site degli Internazionali BNL d’Italia 2026, centimetro dopo centimetro, prende forma per accogliere il pubblico a Roma, nel Parco del Foro Italico, dal 28 aprile al 17 maggio al termine di tre mesi di lavoro intenso e coordinato che ha visto coinvolte oltre 500 persone tra tecnici, operai, progettisti e professionisti impegnati a vario titolo. L'attesa è alle stelle: naturalmente per i grandi campioni in arrivo - su tutti, Jannik Sinner -, ma anche per la bellezza che Roma può mettere in campo. Senza pari, senza eguali, come già dimostrato negli ultimi anni con immagini che hanno fatto il giro del mondo. “I luoghi non si limitano a esistere: prendono vita attraverso le persone che li attraversano, li animano e li rendono memorabili. Abbiamo lavorato per costruire qualcosa che fosse all’altezza delle aspettative e della crescita di questo evento,” ha dichiarato Diego Nepi Molineris, Ad di Sport e Salute. “Qui c’è organizzazione, visione e la capacità di mettere a terra progetti complessi in tempi sfidanti, con uno standard qualitativo sempre più alto. Abbiamo voluto trasformare ogni dettaglio in valore, per gli atleti, per il pubblico e per tutto il movimento sportivo. Questo è il nostro standard, ed è quello su cui continueremo a investire”.