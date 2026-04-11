Foro Italico in tutto il suo splendore per gli Internazionali di tennis. Nepi: "Visione e concretezza"
Un progetto che diventa realtà, un’idea che si trasforma in esperienza. Il site degli Internazionali BNL d’Italia 2026, centimetro dopo centimetro, prende forma per accogliere il pubblico a Roma, nel Parco del Foro Italico, dal 28 aprile al 17 maggio al termine di tre mesi di lavoro intenso e coordinato che ha visto coinvolte oltre 500 persone tra tecnici, operai, progettisti e professionisti impegnati a vario titolo. L'attesa è alle stelle: naturalmente per i grandi campioni in arrivo - su tutti, Jannik Sinner -, ma anche per la bellezza che Roma può mettere in campo. Senza pari, senza eguali, come già dimostrato negli ultimi anni con immagini che hanno fatto il giro del mondo. “I luoghi non si limitano a esistere: prendono vita attraverso le persone che li attraversano, li animano e li rendono memorabili. Abbiamo lavorato per costruire qualcosa che fosse all’altezza delle aspettative e della crescita di questo evento,” ha dichiarato Diego Nepi Molineris, Ad di Sport e Salute. “Qui c’è organizzazione, visione e la capacità di mettere a terra progetti complessi in tempi sfidanti, con uno standard qualitativo sempre più alto. Abbiamo voluto trasformare ogni dettaglio in valore, per gli atleti, per il pubblico e per tutto il movimento sportivo. Questo è il nostro standard, ed è quello su cui continueremo a investire”.
Impegno corale e visione
Un impegno corale, guidato da Sport e Salute, che ha tradotto una visione in uno spazio concreto, funzionale e contemporaneo. Il site si sviluppa su 21 campi complessivi, di cui 19 all’interno del Foro Italico e 2 nell’area del Lungotevere, ampliando e valorizzando ulteriormente uno degli scenari sportivi più iconici a livello internazionale. Ogni elemento, ogni dettaglio, contribuisce a definire uno spazio pensato per accogliere atleti, appassionati e spettatori in un’esperienza unica. La costruzione di un sogno richiede visione, coraggio e rigore. In questo percorso, ogni fase dei lavori ha rappresentato un tassello fondamentale verso l’obiettivo finale: realizzare un luogo che non sia soltanto funzionale, ma capace di emozionare e lasciare un segno. Con il completamento delle principali fasi di allestimento, il site è pronto ad aprirsi al grande pubblico, confermandosi come uno spazio in continua evoluzione, simbolo della capacità organizzativa e della visione strategica di Sport e Salute. Non resta che aspettare qualche giorno: lo spettacolo può iniziare.