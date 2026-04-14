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martedì 14 aprile 2026
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Santopadre: "Sinner ora copre meglio il campo"

L'intervista all'ex coach di Berrettini, ora nel team di Sonego
Lorenzo Ercoli
1 min
TagsSantopadresinner

«In termini di colpi lo spettacolo poteva essere più entusiasmante, ma le condizioni non lo consentivano. Ma è bello vedere l’equilibrio caratterizzato dal pathos del match e dalle loro reazioni. Sinner ha avuto il coraggio di fare alcune cose anche in situazioni difficili e ha fatto la differenza nell’attenzione, lì è il numero 1 del mondo». Anche al Reial Club de Tennis Barcelona, cornice del prestigioso ATP

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