Santopadre: "Sinner ora copre meglio il campo"

«In termini di colpi lo spettacolo poteva essere più entusiasmante, ma le condizioni non lo consentivano. Ma è bello vedere l’equilibrio caratterizzato dal pathos del match e dalle loro reazioni. Sinner ha avuto il coraggio di fare alcune cose anche in situazioni difficili e ha fatto la differenza nell’attenzione, lì è il numero 1 del mondo». Anche al Reial Club de Tennis Barcelona, cornice del prestigioso ATP