Medvedev spacca la racchetta contro Berrettini, la multa è salatissima: quanto dovrà pagare
Dopo la finale disputata e persa per mano di Jannik Sinner a Indian Wells sembrara aver decisamente preso una piega positiva il 2026 di Daniil Medvedev, che ha però iniziato come peggio non avrebbe potuto la sua stagione sul rosso. Il tennista russo, che su questa superficie ha trionfato agli Internazionali Bnl d'Italia del 2023, ha subito una sconfitta pesantissima al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo contro Matteo Berrettini, che in appena 49 minuti di gioco si è imposto con un netto 6-0 6-0. Un risultato figlio di una giornata da dimenticare per Medvedev, che durante la partita non ha nascosto la sua frustrazione mandando ad un certo punto in frantumi anche la racchetta.
Medvedev, ecco quanto dovrà pagare di multa
A quasi una settimana da quel ko, è arrivata anche una pesante sanzione per Medvedev per quanto accaduto sul Court Rainieri III di Montecarlo. Il tennista russo dovrà infatti pagare una multa di circa 7.000 dollari per il comportamento antisportivo tenuto nella sfida con Berrettini. Daniil non è di certo nuovo ad ammende del genere, che hanno toccato addirittura la cifra di 76.000 dollari agli Australian Open o di 42.500 agli US Open dello scorso anno.