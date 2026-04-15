Medvedev spacca la racchetta contro Berrettini, la multa è salatissima: quanto dovrà pagare

Dopo la finale disputata e persa per mano di Jannik Sinner a Indian Wells sembrara aver decisamente preso una piega positiva il 2026 di Daniil Medvedev, che ha però iniziato come peggio non avrebbe potuto la sua stagione sul rosso. Il tennista russo, che su questa superficie ha trionfato agli Internazionali Bnl d'Italia del 2023, ha subito una sconfitta pesantissima al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo contro Matteo Berrettini, che in appena 49 minuti di gioco si è imposto con un netto 6-0 6-0. Un risultato figlio di una giornata da dimenticare per Medvedev, che durante la partita non ha nascosto la sua frustrazione mandando ad un certo punto in frantumi anche la racchetta.