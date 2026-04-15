Panatta cancella Alcaraz, il confronto spietato con Sinner: "Mentalmente il migliore della storia. Avete visto lo sguardo dell'altro?"

Panatta lo ribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno. In questo momento Sinner non ha rivali . Nessuno può giocarsela con lui, nemmeno Alcaraz . "A Montecarlo il vento lo ha favorito", ha detto Adriano nel podcast "la telefonata" che porta avanti con l'ex compagno di doppio Bertolucci. "Jannik ha un gioco più regolare e lineare dello spagnolo e il fatto che ci fosse molto vento lo ha di sicuro favorito".

Il gioco di Panatta per spiegare la differenza tra Sinner e Alcaraz

Ma la vittoria di Jannik non è arrivata solo grazie al vento, chiaramente. Il gioco di Panatta serve proprio a far capire questo: "Proviamo a fare la visione dei colpi: sul rovescio è migliore Sinner. Dritto? Molto meglio Alcaraz. Servizio, forse oggi un filino meglio Sinner ma non di tanto. A rete nettamente migliore Alcaraz, palla corta decisamente migliore Alcaraz e come movimenti in campo, anche qui meglio Alcaraz. Però vince quell’altro. Come è possibile? Ve lo dico io. Jannik di testa gioca sempre al 100% e il suo 100% è nettamente migliore del 100% di Alcaraz. Lo spagnolo non gioca quasi mai al 100% a livello mentale e ha dei passaggi a vuoto che l’altro non ha e questa cosa Alcaraz la paga amaramente".

Il discorso sull'aspetto mentale di Sinner

Il discorso sull'aspetto mentale va avanti: "Nel secondo set della finale Jannik l’ha stritolato mentalmente. Alcaraz aveva lo sguardo basso di un tennista distrutto. Sinner sembrava seduto su una poltrona e vedere un partita. Lui è diverso, come la canzone di Mia Martini. Per me Sinner è meglio di Djokovic a livello mentale perché Nole ogni tanto qualche racchetta la spacca. Lui di testa è il più forte di tutti i tempi insieme a Borg. Nadal anche era forte mentalmente ma la metteva in rissa quando la partita si faceva difficile. Sinner invece ha una flemma micidiale, sembra quasi distaccato e non si arrabbia mai".

"Sulla terra rossa non ci sono più differenze nei Masters"

A questo punto la forbice che ancora divideva Sinner da Alcaraz sulla terra rossa sembra essersi ridotta, se non annullata del tutto. Panatta è sicuro: "La forbice non c’è più nei Masters, adesso vedremo al Roland Garros. La classifica Atp? Una settimana diventa primo Sinner, quella dopo Alcaraz e così via… Secondo me dovrebbero fare la classifica a pari merito per far finire questa storia inutile, ma mi rendo conto che sarebbe una soluzione troppo intelligente".