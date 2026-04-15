Paolini scoppia a piangere in campo: a sorpresa è subito fuori a Stoccarda, vince la turca Sonmez

Delusione per Jasmine Paolini, che esce subito di scena al torneo WTA 500 di Stoccarda Open. L’azzurra, al suo esordio stagionale sulla terra rossa nel 2026, è stata sconfitta nettamente con un doppio 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez , numero 79 del ranking mondiale. La partita si è messa subito in salita per Paolini, che ha perso il servizio già nel primo game . Da quel momento, la tennista italiana non è più riuscita a entrare realmente in partita, mostrando difficoltà soprattutto con il rovescio e accumulando errori che hanno facilitato il compito dell’avversaria. Nonostante il sostegno a bordo campo di Sara Errani, Paolini non è riuscita a invertire l’inerzia del match, apparendo sempre più in difficoltà sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Paolini, le lacrime di frustrazione e un ko che pesa

Per Sonmez si tratta di un successo di grande rilievo: è infatti la sua prima vittoria contro una Top 10 in carriera. La turca aveva perso l’unico precedente contro una giocatrice di questo livello nel 2025, contro Emma Navarro nei quarti di Mérida. Con questo risultato, Sonmez conquista anche il miglior piazzamento della sua carriera in un torneo WTA 500, accedendo agli ottavi di finale. Il match ha avuto anche un forte impatto emotivo su Paolini. L’azzurra ha mostrato evidenti segni di frustrazione già nel primo set, fino ad arrivare quasi alle lacrime. Le telecamere hanno poi colto il momento di maggiore sconforto all’inizio del secondo parziale, quando la tensione è sfociata in un vero e proprio crollo emotivo. Tra pressione, stanchezza e una giornata decisamente negativa, nulla è sembrato funzionare per la tennista italiana, che saluta così prematuramente il torneo tedesco. Per Jasmine si tratta di una battuta d’arresto da archiviare in fretta, soprattutto in vista della stagione sulla terra battuta, fase cruciale del calendario.