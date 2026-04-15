Nitto ATP Finals 2026: ampliata la capienza con 538 nuovi posti per sessione

Nell’ambito del percorso di sviluppo e valorizzazione pluriennale delle Nitto ATP Finals, prosegue il piano di ottimizzazione della capienza e dell’esperienza evento.

Per l’edizione 2026 saranno resi disponibili 538 posti aggiuntivi, per ciascuna sessione, frutto di un’attenta revisione degli spazi e di interventi mirati volti a migliorare accessibilità, visibilità e qualità complessiva della fruizione.

I nuovi biglietti saranno acquistabili a partire da domani alle ore 13 sui canali ufficiali di vendita.