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Nitto ATP Finals 2026: ampliata la capienza con 538 nuovi posti per sessione© ANSA

Nitto ATP Finals 2026: ampliata la capienza con 538 nuovi posti per sessione

Va avanti il piano per migliorare l'esperienza dal vivo e per aumentare il numero di persone. Aumentati i posti a disposizione per l'evento nell'anno 2026
1 min
TagsTennisnittoNitto finals

Nell’ambito del percorso di sviluppo e valorizzazione pluriennale delle Nitto ATP Finals, prosegue il piano di ottimizzazione della capienza e dell’esperienza evento.
Per l’edizione 2026 saranno resi disponibili 538 posti aggiuntivi, per ciascuna sessione, frutto di un’attenta revisione degli spazi e di interventi mirati volti a migliorare accessibilità, visibilità e qualità complessiva della fruizione.
I nuovi biglietti saranno acquistabili a partire da domani alle ore 13 sui canali ufficiali di vendita.

 

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