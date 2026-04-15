Monaco di Baviera, Cobolli vola ai quarti. Niente derby con Darderi, ko in rimonta con Kopriva

Ci sarà un solo azzurro ai quarti di finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Si tratta di Flavio Cobolli, quarta testa di serie del tabellone, che dopo la vittoria dell'esordio sul qualificato tedesco Diego Dedura ha conquistato il passaggio del turno imponendosi sul numero 40 del mondo Zizou Bergs con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 14 minuti di gioco riuscendo a raggiungere il terzo quarto di finale della sua stagione dopo quelli di Delray Beach e Acapulco. Una prestazione positiva del romano, che nel primo set ha strappato il servizio all'avversario nel sesto e nell'ottavo gioco, mentre a fare la differenza nel secondo parziale è stato il break del secondo game.