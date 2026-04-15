Monaco di Baviera, Cobolli vola ai quarti. Niente derby con Darderi, ko in rimonta con Kopriva
Ci sarà un solo azzurro ai quarti di finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Si tratta di Flavio Cobolli, quarta testa di serie del tabellone, che dopo la vittoria dell'esordio sul qualificato tedesco Diego Dedura ha conquistato il passaggio del turno imponendosi sul numero 40 del mondo Zizou Bergs con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 14 minuti di gioco riuscendo a raggiungere il terzo quarto di finale della sua stagione dopo quelli di Delray Beach e Acapulco. Una prestazione positiva del romano, che nel primo set ha strappato il servizio all'avversario nel sesto e nell'ottavo gioco, mentre a fare la differenza nel secondo parziale è stato il break del secondo game.
Darderi ko in tre set contro Kopriva
Finisce invece la corsa di Luciano Darderi che sembrava aver indirizzato il match dalla sua parte avanti di un set e di un break prima di subire il rientro di Vit Kopriva, che ha avuto la meglio con lo score di 2-6 6-4 6-1 dopo oltre due ore di battaglia. L'italo-argentino, dopo aver dominato il primo parziale e essersi portato sul 2-0 nel secondo, ha subito un parziale di 12 giochi a 3 che ha permesso a Korpiva di conquistare i quarti di finale dove sarà avversario proprio di Cobolli.