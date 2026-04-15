Fiorello: "Il tennis supera il calcio: un sorpasso storico firmato Angelo Binaghi"
Oggi a La Pennicanza si parla del sorpasso storico del tennis sul calcio e delle possibili evoluzioni ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il nome di Giovanni Malagò sullo sfondo. Una nuova puntata de La Pennicanza si apre all’insegna dell’attualità. “Nel frattempo, vogliamo sottolineare un dato clamoroso” afferma Fiorello, “la Federazione Italiana Tennis e Padel ha superato per incassi e ricavi la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il tennis, dunque, ha sorpassato il calcio per volume economico complessivo: un evento storico per lo sport italiano”.
Fiorello tra calcio e tennis
"È impossibile non applaudire” continua lo showman, “un momento così significativo, che porta chiaramente la firma del suo protagonista principale, Angelo Binaghi. Questo successo porta il suo nome e cognome”. E in chiusura: “Ora lo sguardo si sposta anche sul futuro della FIGC: si fa strada il nome di Giovanni Malagò. L’ipotesi sembra concreta, ma resta da vedere come evolverà la situazione”.
Si conclude così l’appuntamento quotidiano de “La Pennicanza”, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, alle 7:10 del mattino, su Rai2 con La Mattinanza.