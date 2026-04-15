Fiorello: "Il tennis supera il calcio: un sorpasso storico firmato Angelo Binaghi"

Oggi a La Pennicanza si parla del sorpasso storico del tennis sul calcio e delle possibili evoluzioni ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il nome di Giovanni Malagò sullo sfondo. Una nuova puntata de La Pennicanza si apre all’insegna dell’attualità. “Nel frattempo, vogliamo sottolineare un dato clamoroso” afferma Fiorello, “la Federazione Italiana Tennis e Padel ha superato per incassi e ricavi la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il tennis, dunque, ha sorpassato il calcio per volume economico complessivo: un evento storico per lo sport italiano”.