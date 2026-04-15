Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di Wimbledon del 2001 è un terribile presagio
Ha fatto il giro del web l'incredibile previsione di Paolo Bertolucci sull'Italia ai Mondiali di calcio. Un terribile presagio che mai avremmo pensato potesse realizzarsi. Nelle ultime ore è comparso infatti sui social un video sulla telecronaca di Sky Sport della finale di Wimbledon 2001 tra Pat Rafter e Goran Ivanisevic, dove parlando del periodo buio del tennis australiano si sente Angelo Mangiante raccontare che: "Dagli Australian Open del 1976, quelli vinti da Mark Edmondson in un'edizione disertata dai migliori, fino al 1997, quando ha vinto Rafter a Flushing Meadows, in vent'anni gli australiani hanno riportato a casa solamente un titolo dello Slam qui (a Wimbledon, ndr). Decisamente poco".
Bertolucci e il terribile presagio sull'Italia
Dopo le parole del telecronista interviene così l'ex campione azzurro Bertolucci al commento tecnico con un esempio che oggi sembra calzare a pennello: "Per l'Australia è un disastro completo, una nazione che vive e respira di tennis. È come se noi non ci qualificassimo ai Mondiali di calcio per quattro edizioni consecutive". Sebbene siano passati oltre vent'anni quella previsione non potrebbe essere più attuale anche se, si spera, l'Italia ha al momento mancato "solamente" tre qualificazioni di fila ai Mondiali.