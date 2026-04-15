Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di Wimbledon del 2001 è un terribile presagio

Ha fatto il giro del web l'incredibile previsione di Paolo Bertolucci sull'Italia ai Mondiali di calcio. Un terribile presagio che mai avremmo pensato potesse realizzarsi. Nelle ultime ore è comparso infatti sui social un video sulla telecronaca di Sky Sport della finale di Wimbledon 2001 tra Pat Rafter e Goran Ivanisevic, dove parlando del periodo buio del tennis australiano si sente Angelo Mangiante raccontare che: "Dagli Australian Open del 1976, quelli vinti da Mark Edmondson in un'edizione disertata dai migliori, fino al 1997, quando ha vinto Rafter a Flushing Meadows, in vent'anni gli australiani hanno riportato a casa solamente un titolo dello Slam qui (a Wimbledon, ndr). Decisamente poco".