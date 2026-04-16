Zverev impazzisce, le telecamere inquadrano il codice del suo telefono: "Costretto a cambiarlo"

Ricordate quando l'identità della fidanzata di Sinner fu svelata per filo e per segno grazie al suo telefono? Facile: le telecamere lo pizzicarono dall'alto mentre guardava il suo I Phone e si riconobbe sullo sfondo Laila Hasanovic . Una cosa simile è successa a Coco Guaff che, in un momento di rabbia, ha distrutto una racchetta in una zona che, pensava lei, fosse al riparo da occhi indiscreti. Ingenua. Per questo non stupiscono le parole di Zverev che ha raccontato di aver dovuto cambiare codice al telefono perché inquadrato dalle telecamere. Il tedesco non l'ha presa bene: "Ho ricevuto un messaggio che diceva che mi avevano ripreso in televisione mentre sbloccavo il telefono. Quindi tutti hanno visto il codice", ha confessato alla stampa prima del torneo ATP di Monaco. "Non credo - ha aggiunto - che tutte queste telecamere siano necessarie".

Zverev e l'occhio delle telecamere, il precedente

Proprio per questo ha voluto ricordare il precedente di Coco Gauff: "È stato un grosso problema quando ha rotto la racchetta pensando che nessuno la stesse guardando. Sappiamo tutti che ci sono telecamere ovunque e questo è accettabile, ma dovrebbero esserci dei posti dove si possa avere privacy. Il fatto che il codice di accesso del mio telefono fosse visibile è superfluo". Zverev ha anche parlato di tennis: "Negli ultimi mesi ho perso quasi esclusivamente contro Sinner e Carlos Alcaraz. Questo significa che sto andando lontano nei tornei e che sto giocando meglio rispetto all'anno scorso". Non gli resta che provare a battere i due campioni. Concordi con lui, come tanti altri anche se non tutti si sono esposti ufficialmente, che nel tennis attuale ci sia - anche - un problema di privacy.