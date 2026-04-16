Fuori al primo turno e in lacrime a Stoccarda: cosa succede a Jasmine Paolini

Continua il momento complicato di Jasmine Paolini . La numero uno azzurra, che solamente pochi giorni fa aveva conquistato a Velletri la qualificazion​​​​​​​e alle fasi fin​​​​​​​ali di Billie Jean​​​​​​​ King Cup n​​​​​​​ella sfida vin​​​​​​​ta dall' Italia con​​​​​​​tro il Giappone , si è arresa al debutto al Wta 500 di Stoccarda per mano della numero 79 del ranking mondiale Zeynep Sonmez con un nettissimo 6-2 6-2 maturato in appena un'ora e 16 minuti di gioco. Una prestazione decisamente sottotono da parte di Paolini, condita dai tanti errori e da un rendimento decisamente non all'altezza al servizio. Si tratta di una sconfitta pesante anche in termini di punti per la toscana, che a Stoccarda difendeva la finale conquistata lo scorso anno. Il conto di questo 2026 dice adesso 9 vittorie a fronte di 8 ko per l'ex finalista di Roland Garros e Wimbledon.

Paolini in lacrime a Stoccarda

A testimonianza di un momento sempre più complicato sono arrivate direttamente dalla Porsche Arena di Stoccarda delle immagini che lasciano poco spazio agli equivoci: Paolini dopo l'ennesimo errore della sua partita non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio nel bel mezzo del match. Il pensiero è sicuramente al periodo che sarà pieno di pressioni per l'azzurra, che nelle prossime settimane dovrà difendere la vittoria a Roma e gli ottavi raggiunti al Roland Garros. La speranza è che sia proprio l'aria di casa a riportare Jasmine ad alti livelli e a dare una svolta alla sua stagione.