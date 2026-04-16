Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fuori al primo turno e in lacrime a Stoccarda: cosa succede a Jasmine Paolini © LAPRESSE

Fuori al primo turno e in lacrime a Stoccarda: cosa succede a Jasmine Paolini

La numero uno azzurra ha rimediato l'ottavo ko della sua stagione uscendo di scena all'esordio contro la turca Zeynep Sonmez
2 min
TagsJasmine Paolini

Continua il momento complicato di Jasmine Paolini. La numero uno azzurra, che solamente pochi giorni fa aveva conquistato a Velletri la qualificazion​​​​​​​e alle fasi fin​​​​​​​ali di Billie Jean​​​​​​​ King Cup n​​​​​​​ella sfida vin​​​​​​​ta dall'Italia con​​​​​​​tro il Giappone, si è arresa al debutto al Wta 500 di Stoccarda per mano della numero 79 del ranking mondiale Zeynep Sonmez con un nettissimo 6-2 6-2 maturato in appena un'ora e 16 minuti di gioco. Una prestazione decisamente sottotono da parte di Paolini, condita dai tanti errori e da un rendimento decisamente non all'altezza al servizio. Si tratta di una sconfitta pesante anche in termini di punti per la toscana, che a Stoccarda difendeva la finale conquistata lo scorso anno. Il conto di questo 2026 dice adesso 9 vittorie a fronte di 8 ko per l'ex finalista di Roland Garros e Wimbledon.

Paolini in lacrime a Stoccarda

A testimonianza di un momento sempre più complicato sono arrivate direttamente dalla Porsche Arena di Stoccarda delle immagini che lasciano poco spazio agli equivoci: Paolini dopo l'ennesimo errore della sua partita non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio nel bel mezzo del match. Il pensiero è sicuramente al periodo che sarà pieno di pressioni per l'azzurra, che nelle prossime settimane dovrà difendere la vittoria a Roma e gli ottavi raggiunti al Roland Garros. La speranza è che sia proprio l'aria di casa a riportare Jasmine ad alti livelli e a dare una svolta alla sua stagione.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Bertolucci profetico sull'Italia ai MondialiMonaco di Baviera, Cobolli vola ai quarti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS