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Sale il montepremi del Roland Garros: ecco quanto guadagnerà il vincitore

Il prize money del secondo Slam della stagione è aumentato circa del 10% rispetto a quello dello scorso anno: tutte le cifre
1 min
TagsRoland Garros

Manca sempre meno all'inizio del Roland Garros, il secondo Slam della stagione che prenderà il via sulla terra rossa di Parigi il 24 maggio. A poco più di un mese dall'inizio dell'evento è stato annunciato un aumento sostanziale del montepremi pari a circa il 10%. La cifra totale raggiungerà un totale di 61,7 milioni di euro. L'importo complessivo sarà superiore di 5,3 milioni di euro rispetto allo scorso anno e i vincitori del singolare maschile e femminile porteranno a casa 2,8 milioni di euro ciascuno, mentre i secondi classificati 1,4 milioni di euro. I semifinalisti guadagneranno 750.000 euro, mentre il solo accesso al tabellone principale garantirà un premio di 87.000 euro.

Roland Garros, le altre novità

L'aumento del montepremi non sarà l'unica novità in vista della prossima edizione dello Slam parigino. L'organizzazione ha infatti annunciato che a partire dal 2026 si svolgerà una cerimonia di apertura prima delle finali maschili e femminili. Inoltre, per la prima volta negli Slam, sarà consentito ai giocatori di indossare in campo dispositivi portatili per la raccolta dati per ottenere informazioni sulle loro prestazioni fisiche. 

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