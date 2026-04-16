Sale il montepremi del Roland Garros: ecco quanto guadagnerà il vincitore

Manca sempre meno all'inizio del Roland Garros, il secondo Slam della stagione che prenderà il via sulla terra rossa di Parigi il 24 maggio. A poco più di un mese dall'inizio dell'evento è stato annunciato un aumento sostanziale del montepremi pari a circa il 10%. La cifra totale raggiungerà un totale di 61,7 milioni di euro. L'importo complessivo sarà superiore di 5,3 milioni di euro rispetto allo scorso anno e i vincitori del singolare maschile e femminile porteranno a casa 2,8 milioni di euro ciascuno, mentre i secondi classificati 1,4 milioni di euro. I semifinalisti guadagneranno 750.000 euro, mentre il solo accesso al tabellone principale garantirà un premio di 87.000 euro.