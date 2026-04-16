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"Tsitsipas in crisi? Quando si renderà conto che...", Becker e lo spietato commento sulle condizioni del greco © EPA

"Tsitsipas in crisi? Quando si renderà conto che...", Becker e lo spietato commento sulle condizioni del greco

Le parole dell'ex tennista non risparmiano Stefanos, nel suo peggior momento dal 2018
1 min
TagstsitsipasTennis

Il ranking Atp di Tsitsipas recita 78, a un passo dall'uscire dalla top 80. È il momento più buio del tennista greco, che non raggiungeva un piazzamento così basso dal 2018. La terra rossa non lo sta aiutando: nella sua Monte-Carlo, in cui ha trionfato tre volte in passato, si è fermato al primo turno contro Francisco Cerundolo; a Monaco di Baviera è arrivata una sconfitta al terzo set per mano dell'ungherese Fabian Marozsan. Ora arrivano Madrid e Roma per provare a risalire (deve difendere pochi punti) e rimettersi in carreggiata, ma nessuno si aspettava un crollo così.

Becker attacca Tsitsipas

Boris Becker non ha risparmiato il greco: "Mi chiedo quando si renderà conto che alcune cose devono cambiare nella sua vita personale. È ancora abbastanza giovane per dare una svolta, se lo vuole davvero..." è quanto sottolineato dall'ex tennista sul suo canale X. Senza filtri e senza veli, Becker è andato dritto al punto. Chissà se riuscirà a scuotere Tsitsipas, obbligato in ogni caso a un cambio di rotta.

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