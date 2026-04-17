La rivelazione di Gilbert sul servizio di Sinner: "Cahill prima della finale di Montecarlo mi ha detto che..."

“Hanno lavorato tantissimo sul servizio e i risultati si sono visti eccome”. A svelare un curioso retroscena sulla coppia Darren Cahill-Jannik Sinner è stato l’ex numero 4 del mondo nel 1990 Brad Gilbert , in passato allenatore di fenomeni della racchetta come André Agassi, Andy Murray e Andy Roddick.

Quello che Cahill ha raccontato a Gilbert prima di Montecarlo

Gilbert ha raccontato al podcast The Big T di Tennis Channel una scelta (poi risultata decisiva) di Cahill, il coach di Sinner: “Eravamo a poche ore dalla finale di Montecarlo e, parlando con Darren, mi ha confessato il momento chiave che poi ha portato Jannik a vincere ben tre tornei di fila nell’ultimo mese”, ha svelato Gilbert. “Cahill mi ha detto che con Sinner hanno fatto un ritiro di 12 giorni nel quale si sono concentrati quasi esclusivamente sul servizio. Dopo Doha non sono tornati a Montecarlo ma sono andati subito a Indian Wells e quella è stata la svolta: lì hanno svolto tantissime sessioni di allenamento soprattutto sul servizio e i risultati oggettivamente sono stati impressionanti”.

Sinner pronto per Madrid con un obiettivo incredibile

Intanto Sinner da ieri ha ripreso ad allenarsi e sabato sera atterrerà a Madrid (ultima presenza in questo torneo nel 2024 quando si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca). In caso di successo l’azzurro centrerebbe un record pazzesco, mai raggiunto da nessun altro tennista prima di lui: la conquista di cinque Masters 1000 di fila. Una roba da marziano. Djokovic ci riuscì tra il 2015 e il 2016 (Shanghai, Bercy, Indian Wells, Miami e Madrid) ma non giocò a Montecarlo interrompendo la striscia di vittorie consecutive.