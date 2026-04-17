Djokovic rinuncia anche al torneo di Madrid: l'annuncio ufficiale

Adesso è ufficiale: Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid . Dopo i dubbi che si erano sollevati nelle ultime ore sulla sua presenza, ad annunciarlo è stato proprio il 24 volte campione Slam attraverso una storia Instagram: “Madrid, sfortunatamente non sono pronto a competere quest’anno. Sto lavorando per recuperare a presto. Hasta pronto!”. In questo 2026, dopo la finale raggiunta agli Australian Open , Djokovic ha giocato il torneo di Indian Wells perdendo agli ottavi per mano di Jack Draper , prima di dare forfait a Montecarlo .

Djokovic ancora fermo ai box

L'annuncio di Djokovic è arrivato a poche ore da un'intervista rilasciata in occasione della sfida tra di Eurolega tra Real Madrid e Stella Rossa di Belgrado durante la quale il serbo era presente sugli spalti. "Spero di poter giocare a Madrid, sto lavorando per questo - aveva detto -. Però ho qualche problema fisico, ho un infortunio che mi sta tormentando di cui vorrei liberarmi. Ora ho un po’ di tempo libero, quindi mi piace vedere anche altri sport". Nella passata edizione del torneo di Madrid, Nole si era arreso al debutto contro l’azzurro Matteo Arnaldi per 6-3 6-4.