Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli ha staccato il pass la semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il tennista romano, numero 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, ha superato in apertura di programma il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 6-2. Per l'azzurro si tratta della terza semifinale stagionale dopo quelle giocate a Delray Beach e ad Acapulco (in Messico si è spinto fino alla vittoria del titolo). Dall'altra parte della rete Cobolli troverà ora Alexander Zverev, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, che ha invece avuto la meglio in rimonta su Francisco Cerundolo con il punteggio di 5-7 6-0 6-2.