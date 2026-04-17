Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli ha staccato il pass la semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il tennista romano, numero 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, ha superato in apertura di programma il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 6-2. Per l'azzurro si tratta della terza semifinale stagionale dopo quelle giocate a Delray Beach e ad Acapulco (in Messico si è spinto fino alla vittoria del titolo). Dall'altra parte della rete Cobolli troverà ora Alexander Zverev, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, che ha invece avuto la meglio in rimonta su Francisco Cerundolo con il punteggio di 5-7 6-0 6-2.
Cobolli-Zverev, quando si gioca
La partita tra Cobolli e Zverev, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, andrà in scena sabato 18 aprile sul Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Cobolli e Zverev
Zverev ha vinto entrambi i precedenti con Cobolli, l'ultimo dei quali andato in scena ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle dello scorso anno dove il tedesco si è imposto per 6-4 7-6(6). L'altro confronto risale al Roland Garros 2025 (6-2 7-6(4) 6-1).
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per l'Atp 500 di Monaco di Baviera. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Monaco di Baviera, il montepremi
PRIMO TURNO – € 19.975 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 37.455 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 70.165 (100 punti)
SEMIFINALE – € 137.340 (200 punti)
FINALE – € 257.705 (350 punti)
VINCITORE – € 478.935 (500 punti)