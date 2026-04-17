In Spagna diventano virali le parole di Panatta su Alcaraz e in tanti non la prendono bene: "Ma che dice?"

Continuano a far discutere le parole di Adriano Panatta dopo la finale del Masters 1000 di Montecarlo che ha permesso a Jannik Sinner di tornare al numero uno del mondo grazie al successo su Carlos Alcaraz . L'ex leggenda del tennis azzurro ha ancora una volta ribadito che al momento Sinner non ha rivali e che il suo livello è decisamente superiore anche a quello dello spagnolo. "Proviamo a fare la visione dei colpi: sul rovescio è migliore Sinner - ha detto Panatta -. Dritto? Molto meglio Alcaraz. Servizio, forse oggi un filino meglio Sinner ma non di tanto. A rete nettamente migliore Alcaraz, palla corta decisamente migliore Alcaraz e come movimenti in campo, anche qui meglio Alcaraz. Però vince quell’altro. Come è possibile? Ve lo dico io. Jannik di testa gioca sempre al 100% e il suo 100% è nettamente migliore del 100% di Alcaraz. Lo spagnolo non gioca quasi mai al 100% a livello mentale e ha dei passaggi a vuoto che l’altro non ha e questa cosa Alcaraz la paga amaramente".

In Spagna virali le parole di Panatta su Alcaraz

Panatta ha poi aggiunto: "Nel secondo set della finale di Montecarlo Jannik l’ha stritolato mentalmente. Alcaraz aveva lo sguardo basso di un tennista distrutto. Sinner sembrava seduto su una poltrona e vedere un partita. Lui è diverso, come la canzone di Mia Martini. Per me Sinner è meglio di Djokovic a livello mentale perché Nole ogni tanto qualche racchetta la spacca. Lui di testa è il più forte di tutti i tempi insieme a Borg. Nadal anche era forte mentalmente ma la metteva in rissa quando la partita si faceva difficile. Sinner invece ha una flemma micidiale, sembra quasi distaccato e non si arrabbia mai". Dichiarazioni che ben presto sono diventate virali anche in Spagna, dove siti specializzati e tifosi sui social hanno voluto difendere il proprio giocatore. La maggior parte dei siti spagnoli ha titolato sulla frase: "Quanto è migliorato il gioco di Alcaraz? Molto poco" o sulla critica mossa da Panatta per il comportamento fuori dal campo di Alcaraz: "A cosa serve davvero, a 22 anni, comprare uno yacht da 9 milioni di dollari? A quell'età, un giovane tennista così forte dovrebbe pensare solo a una cosa... come diventare più forte".