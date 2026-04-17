In Spagna diventano virali le parole di Panatta su Alcaraz e in tanti non la prendono bene: "Ma che dice?"
Continuano a far discutere le parole di Adriano Panatta dopo la finale del Masters 1000 di Montecarlo che ha permesso a Jannik Sinner di tornare al numero uno del mondo grazie al successo su Carlos Alcaraz. L'ex leggenda del tennis azzurro ha ancora una volta ribadito che al momento Sinner non ha rivali e che il suo livello è decisamente superiore anche a quello dello spagnolo. "Proviamo a fare la visione dei colpi: sul rovescio è migliore Sinner - ha detto Panatta -. Dritto? Molto meglio Alcaraz. Servizio, forse oggi un filino meglio Sinner ma non di tanto. A rete nettamente migliore Alcaraz, palla corta decisamente migliore Alcaraz e come movimenti in campo, anche qui meglio Alcaraz. Però vince quell’altro. Come è possibile? Ve lo dico io. Jannik di testa gioca sempre al 100% e il suo 100% è nettamente migliore del 100% di Alcaraz. Lo spagnolo non gioca quasi mai al 100% a livello mentale e ha dei passaggi a vuoto che l’altro non ha e questa cosa Alcaraz la paga amaramente".
In Spagna virali le parole di Panatta su Alcaraz
Panatta ha poi aggiunto: "Nel secondo set della finale di Montecarlo Jannik l’ha stritolato mentalmente. Alcaraz aveva lo sguardo basso di un tennista distrutto. Sinner sembrava seduto su una poltrona e vedere un partita. Lui è diverso, come la canzone di Mia Martini. Per me Sinner è meglio di Djokovic a livello mentale perché Nole ogni tanto qualche racchetta la spacca. Lui di testa è il più forte di tutti i tempi insieme a Borg. Nadal anche era forte mentalmente ma la metteva in rissa quando la partita si faceva difficile. Sinner invece ha una flemma micidiale, sembra quasi distaccato e non si arrabbia mai". Dichiarazioni che ben presto sono diventate virali anche in Spagna, dove siti specializzati e tifosi sui social hanno voluto difendere il proprio giocatore. La maggior parte dei siti spagnoli ha titolato sulla frase: "Quanto è migliorato il gioco di Alcaraz? Molto poco" o sulla critica mossa da Panatta per il comportamento fuori dal campo di Alcaraz: "A cosa serve davvero, a 22 anni, comprare uno yacht da 9 milioni di dollari? A quell'età, un giovane tennista così forte dovrebbe pensare solo a una cosa... come diventare più forte".