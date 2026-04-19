Alcaraz e i dubbi su Roma e Parigi: cosa dicono dalla Spagna sulle sue condizioni

In Spagna continuano a tenere banco i dubbi sulle condizioni di Carlos Alcaraz . Il numero due del mondo dopo la finale persa a Montecarlo per mano di Jannik Sinner che gli era costata anche la prima posizione del ranking era tornato in campo a Barcellona vincendo la sfida di esordio contro Otto Virtanen . Si è fermata lì però la sua corsa nel torneo di casa visto che lo spagnolo non è stato in grado di scendere in campo per disputare gli ottavi di finale a causa di un problema al polso destro che sembrerebbe essere più grave del previsto e che potrebbe avergli compromesso tutta la stagione sulla terra rossa.

Come sta Alcaraz? Cosa filtra

In attesa di novità, Alcaraz è intanto stato costretto a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. "Ci sono notizie che costa molto dare - l'annuncio dello spagnolo -. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto". La sensazione è però che il 7 volte campione Slam potrebbe dover saltare anche gli Internazionali Bnl d'Italia e il Roland Garros, dove, in entramb i casi, difende il titolo dello scorso anno. Dalla Spagna alcuni media parlerebbero di uno stop di sole due settimane per permettere a Carlos di risolvere i problemi all'articolazione, ma tutto è ancora da chiarire.