Cobolli scherza con la fidanzata, poi si emoziona per l'omaggio di Shelton: "So che è stata una settimana dura per te..."

Cobolli si emoziona nel post partita

Dopo la partita Cobolli ha parlato nella consueta intervista della cerimonia di premiazione facendo i complienti a Shelton per la vittoria del titolo e poi scherzando con il proprio team: "Vi odio nella maggior parte del tempo, ma qualche volta vi amo anche", prima di lasciarsi andare ad una battuta con la fidanzata: "Ieri ho chiamato la mia ragazza chiedendole di non farmi perdere, ma putroppo non ci è riuscita e ho perso. Quindi spero che la prossima finale tu stia a casa". Emozionante poi il pensiero di Shelton che ha ricordato il piccolo Mattia, il giovane ragazzo del Tennis Club Parioli scomparso tragicamente all'età di 13 anni al quale Cobolli aveva dedicato la vittoria contro Zverev in semifinale: "Flavio, so che è stata una settimana complicata per te, ma riesci sempre ad essere sorridente e gentile e auguro tutto il meglio a te e al tuo team".