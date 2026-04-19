Cobolli scherza con la fidanzata, poi si emoziona per l'omaggio di Shelton: "So che è stata una settimana dura per te..."
Al termine di una settimana giocata ad altissimo livello, non ce l'ha fatta Flavio Cobolli a concludere con la ciliegina sulla torta la sua corsa nell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Dopo aver eliminato la prima testa di serie del tabellone Alexander Zverev in semifinale, l'azzurro si è dovuto arrendere a Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo con lo score di 6-2 7-5. Una prestazione opaca soprattutto nel primo set da parte di Flavio, che poi ha tenuto testa allo statunitense nel secondo set fino al break arrivato sul 5-5 che ha praticamente messo fine alle sue speranze di rimonta.
Cobolli si emoziona nel post partita
Dopo la partita Cobolli ha parlato nella consueta intervista della cerimonia di premiazione facendo i complienti a Shelton per la vittoria del titolo e poi scherzando con il proprio team: "Vi odio nella maggior parte del tempo, ma qualche volta vi amo anche", prima di lasciarsi andare ad una battuta con la fidanzata: "Ieri ho chiamato la mia ragazza chiedendole di non farmi perdere, ma putroppo non ci è riuscita e ho perso. Quindi spero che la prossima finale tu stia a casa". Emozionante poi il pensiero di Shelton che ha ricordato il piccolo Mattia, il giovane ragazzo del Tennis Club Parioli scomparso tragicamente all'età di 13 anni al quale Cobolli aveva dedicato la vittoria contro Zverev in semifinale: "Flavio, so che è stata una settimana complicata per te, ma riesci sempre ad essere sorridente e gentile e auguro tutto il meglio a te e al tuo team".