Sorteggio Masters 1000 Madrid, teste di serie e possibili avversari di Sinner: quando, a che ora e dove vederlo in tv
È ufficialmente iniziata la corsa di Jannik Sinner al suo quinto titolo Masters 1000 di fila. Il numero uno del mondo, tornato in vetta al ranking Atp dopo la finale vinta a Montecarlo contro Carlos Alcaraz, è arrivato nella serata di sabato a Madrid e nel pomeriggio di domenica ha effettuato il suo primo allenamento sulla terra rossa della Caja Magica confermando la partecipazione al torneo. Con l'assenza, su tutte, di Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro, l'azzurro avrà una grande possibilità di conquistare uno dei pochi grandi titoli che ancora manca al suo palmares. A Madrid non ci saranno tra i Top 10 Novak Djokovic e Taylor Fritz, mentre gli altri italiani al via nel main draw saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.
I possibili avversari di Sinner a Madrid
Il tabellone del torneo, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, si terrà lunedì 20 aprile alle ore 11:00. Sinner conoscerà i suoi avversari sapendo che sicuramente non incontrerà una testa di serie al debutto, mentre agli ottavi di finale i pericoli più grandi potrebbero essere rappresentati da Valentin Vacherot, Joao Fonseca o Jack Draper. Possibile incrocio ai quarti di finale con Musetti per Sinner che è invece certo di poter affrontare Alexander Zverev solamente in finale e Felix Auger-Aliassime o Ben Shelton non prima delle semifinali.
Sorteggiato il tabellone femminile
È stato intanto sorteggiato il tabellone femminile. Saranno due le italiane al via: Jasmine Paolini, numero 8 del seeding, debutterà al secondo turno contro la vincitrice della sfida tra Irina Begu e Laura Siegemund. La numero uno azzurra è stata sorteggiata dal lato della numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, possibile avversaria ai quarti di finale. Elisabetta Cocciaretto affronterà invece al debutto una qualificata, mentre al terzo turno potrebbe incrociare la strada della testa di serie numero 4 Iga Swiatek.