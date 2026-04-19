Sorteggio Masters 1000 Madrid, teste di serie e possibili avversari di Sinner: quando, a che ora e dove vederlo in tv

È ufficialmente iniziata la corsa di Jannik Sinner al suo quinto titolo Masters 1000 di fila. Il numero uno del mondo, tornato in vetta al ranking Atp dopo la finale vinta a Montecarlo contro Carlos Alcaraz, è arrivato nella serata di sabato a Madrid e nel pomeriggio di domenica ha effettuato il suo primo allenamento sulla terra rossa della Caja Magica confermando la partecipazione al torneo. Con l'assenza, su tutte, di Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro, l'azzurro avrà una grande possibilità di conquistare uno dei pochi grandi titoli che ancora manca al suo palmares. A Madrid non ci saranno tra i Top 10 Novak Djokovic e Taylor Fritz, mentre gli altri italiani al via nel main draw saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.