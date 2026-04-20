Feliciano Lopez e la previsione su Alcaraz che spaventa tutti: "Potrebbe accadere qualcosa di inaspettato..."

L'infortunio che ha costretto Carlos Alcaraz a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare al Masters 1000 di Madrid sembra essere più grave del previsto. Reduce dalla finale persa a Montecarlo per mano di Jannik Sinner , lo spagnolo era tornato in campo nel torneo di casa vincendo la sfida di esordio contro Otto Virtanen prima di doversi fermare per un problema al polso della mano destra che non gli ha permesso di disputare gli ottavi di finale. Se in un primo momento si poteva ipotizzare uno stop di poche settimane, dalla Spagna crescono i dubbi sulle condizioni del numero due del mondo che potrebbe dover saltare tutta la stagione sulla terra rossa.

Lopez alimenta i dubbi su Alcaraz

Feliciano Lopez, direttore del Masters 1000 di Madrid, ha alimentato le preoccupazioni sul 7 volte campione Slam. "Ritengo impossibile - ha detto - che Alcaraz giochi a Roma e spero che riesca ad arrivare al Roland Garros". L'ex giocatore spagnolo ha poi affermato di non aver parlato direttamente con Alcaraz né con il suo medico, ma di conoscere i tempi di recupero di un'infiammazione al tendine del polso, il problema accusato da Carlitos, avendo subito lui stesso lo medesimo infortunio nel corso della sua carriera.