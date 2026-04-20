Cornet nettissima su Sinner e Alcaraz: "Carlos ha due anni in meno di Jannik ma la domanda da farsi è un'altra..."

La finale vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Montecarlo ha dato spazio a nuovi spunti di riflessione sulla rivalità del momento. Battendo lo spagnolo, il tennista altoatesino ha conquistato il titolo più importante della sua carriera sulla terra rossa riuscendo anche a tornare in vetta alla classifica mondiale. Ospite di un programma televisivo, Alize Cornet ha detto la sua sul confronto tra Jannik e Carlos. L’ex giocatrice francese, attuale capitana della sua nazionale in Billie Jean King Cup , ha sottolineato un aspetto importante.

Cornet su Sinner e Alcaraz

"Parliamo di una generazione che, in termini di tempi di crescita, è estremamente precoce, soprattutto Carlos - le parole di Cornet -. È stato il numero 1 del mondo più giovane della storia, è stato il più giovane a vincere i quattro tornei del Grande Slam, ha battuto tutti i record a un’età senza precedenti, quindi è chiaro che Carlos è un fenomeno. Anche Jannik, ma ha comunque due anni in più e dove sarà Carlos tra due anni? Chiaramente, ciò che farà la differenza è la longevità. Se continuerà su questa strada per 15 anni, il record di Djokovic potrebbe essere a rischio. Ma non è da tutti mantenere questa costanza per così tanto tempo".