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lunedì 20 aprile 2026
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Cobolli e Hummels, l'incontro tra romanisti che non ti aspetti: scambio di maglie e dediche a Monaco di Baviera

Il tennista romano e l'ex giocatore giallorosso si sono abbracciati dopo la finale persa dall'azzurro contro Shelton all'Atp 500
3 min
TagsCobolliHummelsRoma

Scacciare le lacrime e l'amarezza con la maglia della Roma. Flavio Cobolli ha dimenticato la finale persa all'Atp 500 di Monaco di Baviera, contro l'americano Ben Shelton che ha battuto l'azzurro in due set 6-2, 7-5, con un bellissimo e inaspettato incontro a tinte giallorosse. Sugli spalti a godersi lo spettacolo del tennista romano e romanista infatti c'era anche un campione del mondo che ha chiuso la sua carriera all'ombra del Colosseo: Mats Hummels. L'ex difensore della nazionale tedesca, che ha giocato anche nel Borussia Dortmund e nel Bayern Monaco, dopo il match ha voluto complimentarsi con Cobolli e consegnargli un regalo speciale.

Hummels a Cobolli: "Daje"

È stato sicuramente un weekend molto intenso e indimenticabile per Flavio, che comunque da oggi può festeggiare il raggiungimento del 13° posto del ranking Atp. "È stata una settimana incredibile. Io e Shelton l’abbiamo iniziata insieme tifando il Bayern Monaco in Champions League. Poi ci siamo ritrovati in finale e oggi sei stato più bravo di me a tennis, ma sono sicuro che a calcio non sarebbe mai successo", ha scherzato il classe 2002 rimarcando quando il calcio faccia parte della sua vita, tanto quasi come il tennis. E proprio per questo a Cobolli è tornato il sorriso quando ha visto Hummels congratularsi con lui e portargli la maglia della Roma con tanto di autografo e dedica personalizzata. Gesto che è stato ovviamente contraccambiato con la sua t-shirt da gioco. Il tedesco poi ha postato la foto dell'incontro sui propri canali social con un messaggio molto ironico: "Che torneo! Grazie per la mia prima maglia da tennis scambiata. Daje".

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