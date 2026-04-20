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Boris Becker e la teoria su Sinner: "Mai visto così, ecco perché si infortuna meno di Alcaraz"

L'ex campione tedesco ha analizzato il motivo dei più frequenti problemi fisici dello spagnolo rispetto al numero uno del mondo
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazBoris Becker

Dopo l'infortunio rimediato a Barcellona che non gli ha permesso di scendere in campo per disputare la sfida contro Tomas Machac valida per gli ottavi di finale, salgono i dubbi sulle condizioni del polso destro di Carlos Alcaraz che potrebbe impedirgli di difendere i titoli conquistati lo scorso anno agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros. Lo spagnolo ha intanto dovuto rinunciare al Masters 1000 di Madrid, ma molti tra addetti ai lavori ed ex giocatori si interrogano sulle condizioni del numero due del mondo. Tra questi, anche l'ex campione tedesco Boris Becker.

Becker, la differenza tra Sinner e Alcaraz

"Alcaraz ci teneva a terminare il torneo di Barcellona e a far bene lì, ma gli infortuni capitano - ha detto Boris Becker ai microfoni di Eurosport -. Lui si fa male più spesso di Sinner, ma questo è dovuto al suo stile. Gioca un tennis completamente diverso. Io chiamo Sinner il ‘Djokovic 2.0': hanno uno stile simile, giocano da fondo campo e con una grande costanza. Inoltre, spesso Sinner vince le partite velocemente. Alcaraz, d'altro canto, perde spesso un set e passa tre ore in campo: questo mette a dura prova il suo fisico. Sinner, invece, conserva naturalmente le energie, il che gli dà un grande vantaggio a lungo termine".

 

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