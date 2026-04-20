Boris Becker e la teoria su Sinner: "Mai visto così, ecco perché si infortuna meno di Alcaraz"

Dopo l'infortunio rimediato a Barcellona che non gli ha permesso di scendere in campo per disputare la sfida contro Tomas Machac valida per gli ottavi di finale, salgono i dubbi sulle condizioni del polso destro di Carlos Alcaraz che potrebbe impedirgli di difendere i titoli conquistati lo scorso anno agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros . Lo spagnolo ha intanto dovuto rinunciare al Masters 1000 di Madrid , ma molti tra addetti ai lavori ed ex giocatori si interrogano sulle condizioni del numero due del mondo. Tra questi, anche l'ex campione tedesco Boris Becker .

Becker, la differenza tra Sinner e Alcaraz

"Alcaraz ci teneva a terminare il torneo di Barcellona e a far bene lì, ma gli infortuni capitano - ha detto Boris Becker ai microfoni di Eurosport -. Lui si fa male più spesso di Sinner, ma questo è dovuto al suo stile. Gioca un tennis completamente diverso. Io chiamo Sinner il ‘Djokovic 2.0': hanno uno stile simile, giocano da fondo campo e con una grande costanza. Inoltre, spesso Sinner vince le partite velocemente. Alcaraz, d'altro canto, perde spesso un set e passa tre ore in campo: questo mette a dura prova il suo fisico. Sinner, invece, conserva naturalmente le energie, il che gli dà un grande vantaggio a lungo termine".