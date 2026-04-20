Sinner su Alcaraz e la rivalità tra Federer-Nadal: "È durata 15 anni. Carlos è in un momento non bello, spero che a Roma e a Parigi..."

A pochi giorni dal ritorno in campo nel Masters 1000 di Madrid dopo la vittoria a Montecarlo che gli ha permesso di tornare al numero uno del mondo, Jannik Sinner ha parlato in occasione della cerimonia dei Laureus Sports Awards , che si sta svolgendo proprio nella capitale spagnola, dove è in corsa per il premio di " Sportivo dell'anno ". L'occasione per parlare del momento della sua stagione e fare qualche previsione sul prossimo impegno: "Sono molto contento di essere qui, è un momento quasi unico anche perché per esser nominato devi fare una stagione incredibile. Poi posso conoscere altri atleti e imparare qualcosa. Serate cosi fanno sempre bene. Proveremo a giocare un buon tennis a Madrid, dove si gioca con condizioni diverse, per poi essere pronto a Roma e Parigi che è la cosa più importante".

Sinner sullo stop di Alcaraz

Inevitabile una domanda su Alcaraz, fermo ai box per un problema al polso destro. "Lui mi spinge sempre a dare sempre il meglio - le parole dell'azzurro -, ora sta passando un momento non semplice ma spero di rivederlo a Roma e al Roland Garros. Perché quando vuoi vincere vuoi farlo contro i migliori. La rivalità fra me e lui come quella fra Federer e Nadal? Ogni rivalità è diversa, quella è durata 15 anni, la nostra è appena iniziata. Io e Carlos siamo due persone molto normali, con dei valori orientati alla famiglia.Cerchiamo di dare il massimo, abbiamo vinto gli ultimi Slam e lui mi spinge a dare sempre il meglio, questa è la cosa più bella".

Alcaraz sulla partecipazione al Roland Garros

Presente in occasione dei Laureus Sports Awards anche Alcaraz, che ha chiarito il suo stato di forma: "La prossima prova sarà cruciale, per così dire. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per assicurarci che vada bene. Cerco di rimanere positivo, di non perdere il morale e di essere paziente, anche se questi giorni sembrano non finire mai".