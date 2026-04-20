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lunedì 20 aprile 2026
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Sinner su Alcaraz e la rivalità tra Federer-Nadal: "È durata 15 anni. Carlos è in un momento non bello, spero che a Roma e a Parigi..."

Il numero uno al mondo è intervenuto in occasione Laureus Sports Awards di Madrid a pochi giorni dall'esordio nel Masters 1000 spagnolo
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

A pochi giorni dal ritorno in campo nel Masters 1000 di Madrid dopo la vittoria a Montecarlo che gli ha permesso di tornare al numero uno del mondo, Jannik Sinner ha parlato in occasione della cerimonia dei Laureus Sports Awards, che si sta svolgendo proprio nella capitale spagnola, dove è in corsa per il premio di "Sportivo dell'anno". L'occasione per parlare del momento della sua stagione e fare qualche previsione sul prossimo impegno: "Sono molto contento di essere qui, è un momento quasi unico anche perché per esser nominato devi fare una stagione incredibile. Poi posso conoscere altri atleti e imparare qualcosa. Serate cosi fanno sempre bene. Proveremo a giocare un buon tennis a Madrid, dove si gioca con condizioni diverse, per poi essere pronto a Roma e Parigi che è la cosa più importante".

Sinner sullo stop di Alcaraz

Inevitabile una domanda su Alcaraz, fermo ai box per un problema al polso destro. "Lui mi spinge sempre a dare sempre il meglio - le parole dell'azzurro -, ora sta passando un momento non semplice ma spero di rivederlo a Roma e al Roland Garros. Perché quando vuoi vincere vuoi farlo contro i migliori. La rivalità fra me e lui come quella fra Federer e Nadal? Ogni rivalità è diversa, quella è durata 15 anni, la nostra è appena iniziata. Io e Carlos siamo due persone molto normali, con dei valori orientati alla famiglia.Cerchiamo di dare il massimo, abbiamo vinto gli ultimi Slam e lui mi spinge a dare sempre il meglio, questa è la cosa più bella".

Alcaraz sulla partecipazione al Roland Garros

Presente in occasione dei Laureus Sports Awards anche Alcaraz, che ha chiarito il suo stato di forma: "La prossima prova sarà cruciale, per così dire. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per assicurarci che vada bene. Cerco di rimanere positivo, di non perdere il morale e di essere paziente, anche se questi giorni sembrano non finire mai".

 

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