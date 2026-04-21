Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner a Madrid, arriva il chiarimento su Alcaraz: "La sua assenza non mi ha condizionato. Le critiche? Adesso non voglio..." 

L'azzurro numero uno al mondo: "Felice di aver rivisto Carlos ai Laureus Awards. Il record sui Masters 1000? In questo torneo sono arrivato al massimo ai quarti di finale"
2 min

Jannik Sinner è carico e pronto al debutto a Madrid. Dopo i flash, gli applausi e il bagno di folla di ieri a Madrid durante i Laureus Awards il numero uno al mondo è pronto a tornare in campo per provare a vincere per la prima volta qui nella città spagnola dove al massimo è riuscito ad arrivare ai quarti di finale. Stavolta gli obiettivi sono diversi, grazie ad uno stato di forma clamoroso e un filotto di vittorie consecutive senza precedenti.

 

 

L'obiettivo dichiarato di Sinner a Madrid

I quattro Masters 1000 vinti di fila sono il biglietto da visita perfetto in un torneo nel quale, tra l'altro, mancherà anche il suo rivale di sempre, Carlos Alcaraz, costretto ai box da un fastidio al polso destro. "Sono stato molto felice di rivederlo ieri", ha detto Jannik durante un'intervista a Sky Sport 24. "La sua assenza non ha condizionato la mia scelta di partecipare a Madrid". Non ci sono quindi motivi legati alla classifica, né (a sentir lui) la spinta di un record possibile di cinque tornei 1000 conquistati di fila. "Non solo qui ossessionato da questi obiettivi. Non mi preoccupavo prima delle critiche che arrivavano e non mi esalto ora per questo momento di vittorie. Non ascolto nessuno, solo io posso sapere quanto lavoro c’è dietro a questi risultati". La chiosa è sul torneo di Madrid: "Felice di giocare qui. Non mi sono mai spinto oltre i quarti di finale e vorrei fare meglio stavolta".  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS