Sinner a Madrid, arriva il chiarimento su Alcaraz: "La sua assenza non mi ha condizionato. Le critiche? Adesso non voglio..." 

Jannik Sinner è carico e pronto al debutto a Madrid. Dopo i flash, gli applausi e il bagno di folla di ieri a Madrid durante i Laureus Awards il numero uno al mondo è pronto a tornare in campo per provare a vincere per la prima volta qui nella città spagnola dove al massimo è riuscito ad arrivare ai quarti di finale. Stavolta gli obiettivi sono diversi, grazie ad uno stato di forma clamoroso e un filotto di vittorie consecutive senza precedenti.

L'obiettivo dichiarato di Sinner a Madrid

I quattro Masters 1000 vinti di fila sono il biglietto da visita perfetto in un torneo nel quale, tra l'altro, mancherà anche il suo rivale di sempre, Carlos Alcaraz, costretto ai box da un fastidio al polso destro. "Sono stato molto felice di rivederlo ieri", ha detto Jannik durante un'intervista a Sky Sport 24. "La sua assenza non ha condizionato la mia scelta di partecipare a Madrid". Non ci sono quindi motivi legati alla classifica, né (a sentir lui) la spinta di un record possibile di cinque tornei 1000 conquistati di fila. "Non solo qui ossessionato da questi obiettivi. Non mi preoccupavo prima delle critiche che arrivavano e non mi esalto ora per questo momento di vittorie. Non ascolto nessuno, solo io posso sapere quanto lavoro c’è dietro a questi risultati". La chiosa è sul torneo di Madrid: "Felice di giocare qui. Non mi sono mai spinto oltre i quarti di finale e vorrei fare meglio stavolta".