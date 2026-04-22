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Musetti carico in vista di Madrid: "Inizio condizionato dagli infortuni ma i risultati arriveranno"© EPA

Musetti carico in vista di Madrid: "Inizio condizionato dagli infortuni ma i risultati arriveranno"

L'azzurro vuole tornare al top e superare il momento di difficoltà: "Non ho giocato per due mesi e tornare sul rosso di Montecarlo non è stato semplice"
2 min

"Quella di Barcellona è stata una buona settimana. Sicuramente c'è tanto da fare e su cui lavorare ma la cosa buona è stata riuscire a giocare tre partite di livello che mi mancavano da un po' di tempo e che mi fanno arrivare qui con un po' più di fiducia sia nel fisico che nella testa". Lorenzo Musetti riparte con ottimismo dal Master 1000 di Madrid: "Sono contento di giocare a Madrid dove l'anno scorso andò benissimo, è sempre stato un torneo affascinante ricco di gente appassionata e non vedo l'ora di iniziare a giocare". "Non ho giocato partite per più di due mesi e a Montecarlo è stata dura rientrare senza nessuna partita sulla terra - ha riflettuto il top10 italiano - Ho avuto bisogno di adattarmi sia nel fisico che nella testa nell'accettare alcuni momenti della partita e che sarebbe stato difficile. Mi sono allenato molto bene e questa è la cosa più importante perché so che a un certo punto i risultati arriveranno".

Musetti e la carica in vista di Madrid

Musetti è atteso da un esordio contro uno tra il temibile polacco Hubert Hurkacz o il portoghese Faria: "Ci sono aspetti positivi e negativi nel giocare in altura: ad esempio quando devo rispondere a dei servizi molto potenti sul mio rovescio, non è facile trovare ritmo e forza, ma per il resto vedo solo aspetti positivi". Dopo il ritiro ai quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic, Musetti oggi n.9 del mondo ha dovuto fermarsi ai box per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi due mesi. Inevitabile, quindi, che al rientro in campo a Indian Wells la condizione fosse ancora precaria.

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