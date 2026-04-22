Musetti carico in vista di Madrid: "Inizio condizionato dagli infortuni ma i risultati arriveranno"

"Quella di Barcellona è stata una buona settimana. Sicuramente c'è tanto da fare e su cui lavorare ma la cosa buona è stata riuscire a giocare tre partite di livello che mi mancavano da un po' di tempo e che mi fanno arrivare qui con un po' più di fiducia sia nel fisico che nella testa". Lorenzo Musetti riparte con ottimismo dal Master 1000 di Madrid: "Sono contento di giocare a Madrid dove l'anno scorso andò benissimo, è sempre stato un torneo affascinante ricco di gente appassionata e non vedo l'ora di iniziare a giocare". "Non ho giocato partite per più di due mesi e a Montecarlo è stata dura rientrare senza nessuna partita sulla terra - ha riflettuto il top10 italiano - Ho avuto bisogno di adattarmi sia nel fisico che nella testa nell'accettare alcuni momenti della partita e che sarebbe stato difficile. Mi sono allenato molto bene e questa è la cosa più importante perché so che a un certo punto i risultati arriveranno".