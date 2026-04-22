Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVE

Matteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro affronterà nel primo turno dell'Atp 1000 spagnolo il croato Dino Prizmic . Il ventenne, numero 87 della classifica mondiale, sostituisce il belga Raphael Collignon che ha dato forfait nella serata di ieri. Tutti gli aggiornamenti...

15:21

Berrettini perde il secondo set 6-4

Si spegne sul nastro la partita di Berrettini, che combatte fino al 40 pari ma non riesce a strappare il servizio nel momento clou della partita, persa dall'azzurra in due set 6-3, 6-4.

15:13

Berrettini c'è, 5-4

Matteo si regala un'ultima chance per il break, ora o mai più. Siamo 5-4 per Prizmic che ora servirà per il match dopo il turno di Berrettini.

15:07

Prizmic-Berrettini 5-3

Non molla neppure Prizmic, neanche sotto pressione. Il croato tiene la battuta e va 5-3. Berrettini deve servire per rimanere nel match.

15:01

Berrettini non molla

Scampoli del vero Berrettini, che tiene il servizio e resta aggrappato al match: 4-3.

14:58

Prizmic avanti 4-2

Prizmic conferma il break di vantaggio e tiene due giochi di distanza tra lui e Berrettini, sotto 4-2.

14:52

Regalo di Prizmic a Berrettini

Un Berrettini scoraggiato va sotto 40-0 sul suo turno di servizio, poi gli errori di Prizmic e la reazione di Matteo lo tengono a galla e gli danno il game: 3-2.

14:47

Prizmic va 3-1

Prizmic consolida il break e sale 3-1 su Berrettini, che continua a mandare messaggi di abbattimento al suo angolo.

14:43

Berrettini incassa il break

Dopo uno scambio lunghissimo durante i vantaggi, Berrettini pensa di avere già il punto in tasca e sbaglia la palla corta a due passi dalla rete. Errore gratuito e gravissimo che lo tramortisce, Prizmic ne approfitta e alla palla dopo strappa il servizio: 2-1 per il croato.

14:38

Prizmic annulla una palla break

Prizmic reagisce bene alla pressione di Berrettini, che costringe l'avversario ai vantaggi e a uno sforzo superiore per tenere il servzio. Siamo 1-1.

14:29

1-0 Berrettini

Nonostante i messaggi poco positivi al proprio box, Berrettini vince il primo gioco del secondo set.

14:25

Berrettini al proprio angolo: "Non sono in grado di competere"

"Non sono in grado di competere", questa la frase preoccupante pronunciata da Berrettini alla fine del primo set al proprio angolo.

14:22

Prizmic vince il primo set contro Berrettini 6-3

Berrettini prova a resistere e costringe Prizmic a un paio di colpi davvero di alto livello. Il primo set è del croato con il punteggio di 6-3.

14:18

Berrettini si porta sul 5-3

Turno in scioltezza al servizio per Berrettini, che si porta sul 5-3 ma che ora deve difendersi per evitare di perdere il primo set.

14:13

Prizmic consolida il break su Berrettini

Berrettini non insidia Prizmic nel turno di servzio del croato, che ora sale sul 5-2. Matteo in battuta per allungare il set.

14:09

Berrettini subisce il break

Berrettini salva una palla break, non la seconda e perde il servizio: break di Prizmic che indirizza il set. Siamo 4-2 e ora il croato può servire per il 5-2.

14:03

Prizmic soffre ma non sbaglia

Anche Prizmic soffre la pressione di Berrettini in questo game, ma riesce comunque a tenere il turno in battuta con una prima vincente.

13:58

Berrettini annulla la prima palla break del match

A fatica Berrettini chiude con uno smash il gioco del 2-2, annullando la prima palla break della partita. Ai vantaggi riesce a tenere il servizio e a rimanere in partita.

13:52

Prizmic-Berrettini 2-1

Primo turno al servizio per Prizmic che parte molto bene chiudendo velocemente il game. Idem per Berrettini nel secondo gioco, poi il croato va sul 2-1 tenendo ancora il servizio.

13:31

A breve l'ingresso di Berrettini

Ancora pochi minuti e poi Berrettini entrerà in campo a Madrid per il riscaldamento.

13:18

Berrettini in campo, e Sinner e gli altri?

In attesa dei debutti di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant ha sfruttato appieno la wild card ottenuta nelle qualificazioni e si è guadagnata l’accesso al terzo main draw in un WTA 1000 in carriera battendo Panna Udvardy per 0-6 6-3 6-2. Oltre a Sinner, ancora attesa e allenamenti anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

12:58

Dopo Berrettini altri tre azzurri

Gli italiani che hanno colonizzato il Masters 1000 di Madrid non sono pochi, e oggi in quattro sono chiamati al debutto. Berrettini è il primo, dopo di lui Sonego e Cinà.

12:45

Cambia l'avversario di Berrettini

A poche ore dall’esordio l'avversario di Berrettini è cambiato: “The Hammer” dove sfidare Raphael Collignon, che ha dovuto dare forfait a poche ore dall’inizio. Alla fine, l'azzurro se la vedrà con il talento croato classe 2005 Dino Prizmic.

12:31

A che ora inizia Berrettini

Il match tra Berrettini e Prizmic sarà il secondo in programma a partire dalle 11.00 sul campo dedicato a Manolo Santana, primo tennista spagnolo a conquistare Wimbledon nel lontano 1966. In ogni caso, l’incontro non prenderà il via prima delle 13.30. Ad aprire la giornata il match di singolare femminile tra la turca Zeynep Sonmez e la wild card spagnola Carlota Martinez Cirez (sono ora al secondo set).

12:05

Prizmic, ecco come arriva

Per quanto riguarda Prizmic, il croato arriva da un’ottima settimana al Challenger di Monza, dove ha raggiunto la finale, poi persa proprio contro Collignon. Quest’ultimo si è imposto 2-0, dopo aver eliminato anche il giovane talento spagnolo classe 2006, Landaluce. Il romano parte chiaramente favorito per la vittoria del match, con in palio l’accesso al secondo turno contro Ben Shelton.

11:56

Il momento di Berrettini

Il tennista romano arriva da un complessivamente buon percorso a Montecarlo, dove si è fermato al terzo turno contro il brasiliano Joao Fonseca. Nei primi due incontri aveva mostrato segnali molto positivi, infilando 16 game consecutivi(4-0 contro lo spagnolo Bautista, poi ritiratosi, e un doppio 6-0 contro il russo Daniil Medvedev). Ora per Berrettini la vera sfida è trovare continuità, fondamentale per provare a tornare ai livelli che gli appartengono, ma che mancano ormai da troppo tempo.

11:46

Berrettini, tutto pronto per l'esordio a Madrid

Matteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista romano, se la vedrà con il croato Dino Prizmic. Il classe 2005 è stato chiamato a sostituire Raphael Collignon che ha dato forfait prima dell'esordio.

Madrid, Spagna