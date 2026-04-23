Medvedev ha fatto fatica a superare il ko con Berrettini: “Una umiliazione, ci ho messo un po’…”

Un'umiliazione, così Medvedev ha vissuto il duro ko contro Berrettini a Monte-Carlo. Un doppio 6-0 che il tennista russo ha fatto fatica a digerire, come ammesso da lui stesso: "Con un doppio 6-0 non ci sono eccezioni: fa male per l’umiliazione, ma lo sport è così. Non sono né il primo né l’ultimo a cui capiterà. Quei giorni sono stati difficili, mi ci è voluta un’intera settimana per ritrovare il ritmo e capire cosa dovevo fare. La cosa positiva è che il torneo successivo non era immediato, quindi siamo riusciti a superare quella situazione con molta calma, allenandoci bene. Ecco perché ora sto giocando meglio", ha spiegato a ¡MÁS!.