Infortunio Alcaraz, la nuova teoria: "Non è perché gioca troppo"

Alcaraz, la nuova teoria sull'infortunio

L’ex allenatore di Serena Williams, Rick Macci, attraverso un post di riflessione sul proprio account X, ha detto la sua sulla natura dell'infortunio di Alcaraz: "Il mago spagnolo sarà al 100% e tutte le speculazioni sul fatto che stia giocando troppo e che le esibizioni siano state la causa dell'infortunio sono una reazione esagerata e inesperta. Se non giochi abbastanza, hai più probabilità di infortunarti. Gli infortuni fanno parte dello sport. Carlos, suo padre e il team sanno come giocare e cosa fare. Non è stato l'aver giocato troppo a causare l'infortunio. Guardare indietro e rimuginare su ciò che sarebbe potuto, dovuto o voluto essere è sciocco. Il Mago tornerà presto in pista senza voltarsi indietro e raggiungerà la doppia cifra di Slam".