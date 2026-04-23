Infortunio Alcaraz, la nuova teoria: "Non è perché gioca troppo"
Continuano a rincorrersi le teorie sull'infortunio di Carlos Alcaraz, che è stato costretto al ritiro dal torneo di Barcellona prima di scendere in campo per disputare la sfida di ottavi di finale contro Tomas Machac e poi al forfait dal Masters 1000 di Madrid. Il numero due del mondo è fermo ai box per un problema al polso destro che potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza agli Internazionali BNL d'Italia e al Roland Garros, dove, in entrambi i casi, difende il titolo conquistato lo scorso anno.
Alcaraz, la nuova teoria sull'infortunio
L’ex allenatore di Serena Williams, Rick Macci, attraverso un post di riflessione sul proprio account X, ha detto la sua sulla natura dell'infortunio di Alcaraz: "Il mago spagnolo sarà al 100% e tutte le speculazioni sul fatto che stia giocando troppo e che le esibizioni siano state la causa dell'infortunio sono una reazione esagerata e inesperta. Se non giochi abbastanza, hai più probabilità di infortunarti. Gli infortuni fanno parte dello sport. Carlos, suo padre e il team sanno come giocare e cosa fare. Non è stato l'aver giocato troppo a causare l'infortunio. Guardare indietro e rimuginare su ciò che sarebbe potuto, dovuto o voluto essere è sciocco. Il Mago tornerà presto in pista senza voltarsi indietro e raggiungerà la doppia cifra di Slam".