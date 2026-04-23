Il Sinner meno conosciuto: cosa guarda su Youtube e cosa pensa di Tik Tok

Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, che ha riconquistato della vetta della classifica mondiale, vincendo contro Carlos Alcaraz il titolo a Montecarlo, farà il suo esordio al Masters 1000 di Madrid contro Benjamin Bonzi. In una recente intervista a "El Mundo", l'azzurro ha parlato del suo rivale Carlos Alcaraz: "Il tennis ha bisogno di Carlos, e anch'io ho bisogno di vederlo in tabellone. Questa è la verità. È un po' diverso quando non c'è. Vederlo infortunato non è quello che voglio, e spero che torni il prima possibile. Spero soprattutto che sia al Roland Garros. Ma il tennis è questo, a volte capiterà che io salterò qualche torneo, e a volte lui ne salterà qualcuno. L’auspicio è che le nostre carriere possano essere molto lunghe".