Il Sinner meno conosciuto: cosa guarda su Youtube e cosa pensa di Tik Tok
Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, che ha riconquistato della vetta della classifica mondiale, vincendo contro Carlos Alcaraz il titolo a Montecarlo, farà il suo esordio al Masters 1000 di Madrid contro Benjamin Bonzi. In una recente intervista a "El Mundo", l'azzurro ha parlato del suo rivale Carlos Alcaraz: "Il tennis ha bisogno di Carlos, e anch'io ho bisogno di vederlo in tabellone. Questa è la verità. È un po' diverso quando non c'è. Vederlo infortunato non è quello che voglio, e spero che torni il prima possibile. Spero soprattutto che sia al Roland Garros. Ma il tennis è questo, a volte capiterà che io salterò qualche torneo, e a volte lui ne salterà qualcuno. L’auspicio è che le nostre carriere possano essere molto lunghe".
Sinner e il suo rapporto con i social
Jannik ha poi parlato del proprio rapporto con i social e dei suoi interessi: "La scelta di aprire il vlog Youtube da dove nasce? Non appartengo alla generazione di TikTok. Se ho bisogno di distrarmi durante un torneo, chiamo un amico, gioco alla PlayStation o guardo semplicemente YouTube per un po’. Mi piace guardare video lunghi in cui si trattano diversi argomenti, divulgazione scientifica, geopolitica e anche cose più profonde. Il mondo sta cambiando molto ed è importante essere informati su tutto. Guardo spesso anche interviste o vlog di altri atleti e credo sia bello condividere anche le mie esperienze. Ogni settimana vivo esperienze diverse, ambienti diversi, persone diverse. Andiamo nelle stesse città ogni anno, ma è bello conoscerle meglio ogni volta che torniamo, scoprire nuovi posti, esplorare meglio il territorio. La parte più brutta dei tornei? Fare interviste è difficile, non posso negarlo. Non è tanto parlare coi giornalisti ma il rispondere spesso sempre alle stesse domande che talvolta può sopraffare, ma capisco che fa parte del mio lavoro".