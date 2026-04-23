Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open a inizio stagione, dove fu costretto al ritiro per infortunio avanti di due set nella sfida contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti è ancora a caccia della sua condizione migliore. Da Melbourne sono arrivate al ritorno in campo due sconfitte al primo turno tra Indian Wells e Montecarlo e la scorsa settimana la prima vittoria dopo il rientro con i quarti di finale raggiunti a Barcellona, dove si è invece arreso ad Arthur Fils. Al Masters 1000 di Madrid, il numero due azzurro vorrà continuare a mettere partite nelle gambe per arrivare pronto all'appuntamento con gli Internazionali d'Italia e con il Roland Garros. Al debutto, Lorenzo se la vedrà con Hubert Hurkacz, vittorioso al primo turno sul portoghese Jaime Faria.