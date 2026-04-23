Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open a inizio stagione, dove fu costretto al ritiro per infortunio avanti di due set nella sfida contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti è ancora a caccia della sua condizione migliore. Da Melbourne sono arrivate al ritorno in campo due sconfitte al primo turno tra Indian Wells e Montecarlo e la scorsa settimana la prima vittoria dopo il rientro con i quarti di finale raggiunti a Barcellona, dove si è invece arreso ad Arthur Fils. Al Masters 1000 di Madrid, il numero due azzurro vorrà continuare a mettere partite nelle gambe per arrivare pronto all'appuntamento con gli Internazionali d'Italia e con il Roland Garros. Al debutto, Lorenzo se la vedrà con Hubert Hurkacz, vittorioso al primo turno sul portoghese Jaime Faria.
Musetti-Hurkacz, quando si gioca
La partita tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 24 aprile sull'Arantxa Sanchez Stadium a partire dalle ore 11:00.
I precedenti tra Musetti e Hurkacz
In perfetta parità i precedenti tra Musetti e Hurkacz (2-2). L'ultimo incrocio risale al terzo turno di Wimbledon del 2023, dove ad avere la meglio fu il polacco che si impose con lo score di 7-6(4) 6-4 6-4.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Madrid, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.615