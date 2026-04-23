Paolini, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo le lacrime di Stoccarda per la sorprendente eliminazione rimediata al debutto contro Zeynep Sonmez , ha ritrovato il sorriso Jasmine Paolini . Lo ha fatto vincendo in rimonta una partita che si era complicata contro la tedesca Laura Siegemund , ma che ha visto alla fine la numero uno d'Italia avere la meglio con lo score di 3-6 6-2 6-4 dopo 2 ore e 24 minuti di battaglia per approdare al terzo turno del Wta 1000 di Madrid . Una vittoria fondamentale per l'azzurra per ritrovare fiducia in vista degli Internazionali d'Italia dove difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

Paolini al terzo turno, quando si gioca

La partita tra Paolini e la vincitrice della sfida tra Baptiste e Quevedo, valida per il terzo turno del Wta 1000 di Madrid, andrà in scena sabato 25 aprile con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre possibile seguirlo in chiaro su Supertennis e in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.585 (35 punti)

TERZO TURNO – € 54.110 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 169.375 (215 punti)

SEMIFINALE – € 297.550 (390 punti)

FINALE – € 535.585 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.007.615 (1000 punti)