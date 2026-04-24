Wta Madrid, Grant eliminata al secondo turno: avanza Cirstea in due set
MADRID (SPAGNA) - Si conclude al secondo turno l'avventura di Tyra Caterina Grant nel 'Mutua Madrid Open', Masters 1000 Wta dotato di un montepremi di 8.235.540 euro che si sta disputando sulla terra rossa della 'Caja Magica' di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 18enne romana, n.262 del ranking, promossa dalle qualificazioni, si è arresa di fronte all'esperienza della veterana rumena Sorana Cirstea, n.26 Wta e 25esima testa di serie del tabellone, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (5) dopo un'ora e 26' di partita.
La 36enne di Bucarest accede così al terzo turno dove sfiderà la vincente del confronto tra la francese Leolia Jeanjean e la statunitense Coco Gauff.