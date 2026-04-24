Sinner-Moller, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid . Il numero uno del mondo, tornato in vetta al ranking mondiale dopo la vittoria nella finale di Montecarlo contro Carlos Alcaraz , ha iniziato con il piede giusto la sua corsa al quinto titolo "1000" consecutivo battendo Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il danese numero 169 del mondo Elmer Moller , che dopo aver eliminato all'esordio Federico Cinà , ha beneficiato del ritiro nel corso del secondo set di Gabriel Diallo .

Sinner-Moller, quando si gioca

La partita tra Sinner e Moller, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena domenica 26 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Moller

Tra i due giocatori non ci spno precedenti.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61