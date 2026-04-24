Sinner-Moller, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo, tornato in vetta al ranking mondiale dopo la vittoria nella finale di Montecarlo contro Carlos Alcaraz, ha iniziato con il piede giusto la sua corsa al quinto titolo "1000" consecutivo battendo Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il danese numero 169 del mondo Elmer Moller, che dopo aver eliminato all'esordio Federico Cinà, ha beneficiato del ritiro nel corso del secondo set di Gabriel Diallo.
Sinner-Moller, quando si gioca
La partita tra Sinner e Moller, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena domenica 26 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Moller
Tra i due giocatori non ci spno precedenti.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Madrid, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.61