Sinner, il messaggio per Alcaraz: "Non è facile per lui, spero riesca a tornare per Wimbledon"

Sinner, il messaggio ad Alcaraz

"Secondo me sarà stata l'unica scelta possibile, perché comunque rinunciare a uno Slam è tosta per Carlos - ha commentato Sinner dopo la vittoria su Bonzi - . Io son giovane quasi come lui, sono delle scelte che fanno male. Non è facile quando hai un infortunio tornare, e soprattutto tornare più forte, ma sono sicuro che sarebbe sbagliato per lui fare tutto di fretta, perché ti puoi spaccare ancora di più e fare ancora più male. A me piace competere contro i migliori al mondo e lui è il più forte su questa superficie. È il giocatore più forte anche su erba avendo vinto già due volte Wimbledon, speriamo che possa tornare a Londra. Gli auguro solo il meglio. Da parte mia so che l'unico modo per giocare contro di lui sarebbe stato in finale e purtroppo non ci sarà, ma per arrivarci ci sono giocatori tosti tosti, quindi vediamo come andrà".