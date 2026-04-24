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venerdì 24 aprile 2026
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Sinner, il messaggio per Alcaraz: "Non è facile per lui, spero riesca a tornare per Wimbledon"

Dopo la vittoria all'esordio di Madrid contro Benjamin Bonzi, il numero uno del mondo ha commentato la decisione dello spagnolo di saltare Roma e il Roland Garros
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

Mentre Jannik Sinner si apprestava a concludere con una vittoria la sua sfida di esordio al Masters 1000 di Madrid contro Benjamin Bonzi, sconfitto con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-4, Carlos Alcaraz annunciava il forfait agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros attraverso un post sui suoi prorpri profili social. Il problema al polso destro che non ha permesso allo spagnolo di concludere il torneo di Barcellona e poi di prendere parte al "1000" di casa si è infatti rivelato più serio del previsto e lo terrà fermo ai box fino alla fine della stagione sul rosso, dove difendeva il titolo conquistato lo scorso anno proprio a Roma e Parigi. 

Sinner, il messaggio ad Alcaraz

"Secondo me sarà stata l'unica scelta possibile, perché comunque rinunciare a uno Slam è tosta per Carlos - ha commentato Sinner dopo la vittoria su Bonzi - . Io son giovane quasi come lui, sono delle scelte che fanno male. Non è facile quando hai un infortunio tornare, e soprattutto tornare più forte, ma sono sicuro che sarebbe sbagliato per lui fare tutto di fretta, perché ti puoi spaccare ancora di più e fare ancora più male. A me piace competere contro i migliori al mondo e lui è il più forte su questa superficie. È il giocatore più forte anche su erba avendo vinto già due volte Wimbledon, speriamo che possa tornare a Londra. Gli auguro solo il meglio. Da parte mia so che l'unico modo per giocare contro di lui sarebbe stato in finale e purtroppo non ci sarà, ma per arrivarci ci sono giocatori tosti tosti, quindi vediamo come andrà".

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