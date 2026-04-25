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sabato 25 aprile 2026
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Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Esordio vincente contro Camilo Ugo Carabelli nella capitale spagnola per il romano, che era reduce dalla finale persa a Monaco di Baviera
2 min
TagsFlavio Cobollidaniel vallejoMasters 1000 Madrid

A pochi giorni dalla finale persa a Monaco di Baviera contro Ben Shelton, è tornato in campo Flavio Cobolli è lo ha fatto vincendo. All'esordio nel Masters 1000 di Madrid è arrivato per il romano, testa di serie numero 10 del tabellone, il successo in rimonta contro l'argentino numero 57 della classifica Atp Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7(7) 6-1 6-3. Dopo un primo set complicato, l'azzurro ha dominato il secondo e poi indirizzato la partita grazie al break messo a segno nel quinto game della frazione decisiva. Al prossimo turno Cobolli se la vedrà con Daniel Vallejo, paraguaiano n. 97 Atp proveniente dalle qualificazioni che dopo aver eliminato al debutto Grigor Dimitrov ha superato anche la diciassettesima forza del seeding Learner Tien.

Cobolli-Vallejo, quando si gioca

La partita tra Cobolli e Vallejo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena lunedì 27 aprile con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Vallejo

Tra i due giocatori non ci spno precedenti.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61

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