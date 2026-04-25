Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A pochi giorni dalla finale persa a Monaco di Baviera contro Ben Shelton, è tornato in campo Flavio Cobolli è lo ha fatto vincendo. All'esordio nel Masters 1000 di Madrid è arrivato per il romano, testa di serie numero 10 del tabellone, il successo in rimonta contro l'argentino numero 57 della classifica Atp Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7(7) 6-1 6-3. Dopo un primo set complicato, l'azzurro ha dominato il secondo e poi indirizzato la partita grazie al break messo a segno nel quinto game della frazione decisiva. Al prossimo turno Cobolli se la vedrà con Daniel Vallejo, paraguaiano n. 97 Atp proveniente dalle qualificazioni che dopo aver eliminato al debutto Grigor Dimitrov ha superato anche la diciassettesima forza del seeding Learner Tien.