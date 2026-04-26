Madrid, Cobolli sbotta per le condizioni del campo: "Altro che terra battuta! Sembra di stare..."

Tutto è bene quel che finisce bene. Flavio Cobolli ha perso il primo set del suo Masters 1000 di Madrid, al tie-break contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli (numero 57 ATP), ma poi è riuscito a imporsi in rimonta e a staccare il pass per il terzo turno dopo una lotta di due ore e mezza. Un match complicato anche per via delle condizioni del campo 4, al punto che l'azzurro ha perso la pazienza e ha chiesto l'intervento del supervisor. Quando l'uomo è arrivato, Cobolli gli ha detto chiaro e tondo: "Bisogna fare qualcosa per questo campo, giocare qui è impossibile". Per poi tuonare: "Questa non è terra battuta. È talmente scivoloso che sembra una pista di hockey su ghiaccio". Incalzato in merito a fine match, Flavio ha spiegato: "Qui a Madrid c'è tanta differenza tra i campi: la terra è poca e a volte è complicato muoversi e trovare l'equilibrio".