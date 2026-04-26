Madrid, Cobolli sbotta per le condizioni del campo: "Altro che terra battuta! Sembra di stare..."
Tutto è bene quel che finisce bene. Flavio Cobolli ha perso il primo set del suo Masters 1000 di Madrid, al tie-break contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli (numero 57 ATP), ma poi è riuscito a imporsi in rimonta e a staccare il pass per il terzo turno dopo una lotta di due ore e mezza. Un match complicato anche per via delle condizioni del campo 4, al punto che l'azzurro ha perso la pazienza e ha chiesto l'intervento del supervisor. Quando l'uomo è arrivato, Cobolli gli ha detto chiaro e tondo: "Bisogna fare qualcosa per questo campo, giocare qui è impossibile". Per poi tuonare: "Questa non è terra battuta. È talmente scivoloso che sembra una pista di hockey su ghiaccio". Incalzato in merito a fine match, Flavio ha spiegato: "Qui a Madrid c'è tanta differenza tra i campi: la terra è poca e a volte è complicato muoversi e trovare l'equilibrio".
Cobolli: "Vittoria utile per la stagione"
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del match, Cobolli ha toccato vari temi tra cui le condizioni della Caja Màgica: "Sono difficili da gestire, ma allo stesso tempo mi piacciono. Ho avuto qualche difficoltà nel match, però sono convinto che nei prossimi giorni andrà meglio. D'altronde la prima partita in un torneo è sempre quella più difficile. E poi a questo livelli non esistono match scontati". Il ventitrenne romano ha poi proseguito: "Penso che aver vinto una partita così dura possa tornarmi utile per il torneo e per la stagione perché è una bella iniezione di fiducia. Nel 2026 non avevo quasi mai vinto le partite in cui avevo perso il primo set. Ho giocato bene nei momenti cruciali e sono stato bravo a combattere". Cobolli, che al prossimo turno se la vedrà contro il paraguaiano Adolfo Vallejo, ha quindi parlato della transizione da Monaco di Baviera a Madrid: "Non è facile cambiare città dopo aver raggiunto la finale di un torneo ed esprimere subito il miglior tennis. Nonostante sia stato fermo da domenica a sabato, credo di aver fatto un buon lavoro".